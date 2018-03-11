Рост экономики еврозоны ускорился 11.03.2018, 20:05

За прошлый год ВВП еврозоны вырос на 2,3%.

Рост экономики еврозоны ускорился с 1,85% в 2016 году до 2,3% в 2017 году, тогда как в Европейском Союзе в целом он ускорился с 25 до 2,4%. Как пишет сайт baltic-course.com, об этом свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза Eurostat.

По данным Eurostat, экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2017 года выросла на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. По сравнению с октябрем-декабрем 2016 года ВВП увеличился на 2,7%.

Темпы роста обоих показателей совпали с предварительными данными и средними прогнозами аналитиков.

В третьем квартале 2017 года экономический подъем составлял 0,7% в поквартальном выражении и 2,7% - в годовом.

Рост ВВП ЕС составил также 0,6%, что также совпало с предварительной оценкой. В годовом выражении экономика выросла на 2,6%.

За 2017 год ВВП еврозоны вырос на 2,3%, ЕС - на 2,4% после повышения на 1,8% и 2,0%, соответственно, в 2016 году.

ВВП Германии, крупнейшей экономики еврозоны, вырос в 4-м квартале относительно июля-сентября на 0,6%, Франции - на 0,6%, Италии - на 0,3%. В годовом выражении рост составил 2,9%, 2,5% и 1,6%, соответственно.

Высокий рост по сравнению с 3-м кварталом показали Эстония (2,2%), Словения (2,0%) и Литва (1,4%). Самый незначительный рост отмечен в Греции и Хорватии (0,1%).

В годовом выражении самое значительное повышение наблюдалось в Румынии (7%), в Эстонии (5,3%), Чехии (5,2%).

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств выросли в 4-м квартале на 0,2% в зоне евро и на 0,3% - в ЕС.

Объем экспорта в 4-м квартале увеличился на 1,9% в еврозоне и на 1,7% - в ЕС (1,6% и 1,3% в 3-м квартале), импорта - на 1,1% в и на 1,3%, соответственно (0,6% и 0,6%).