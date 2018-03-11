Жители Витебска хотят провести 25 марта митинг-концерт 11.03.2018, 20:17

Фото: svaboda.org

С соответствующим заявлением активисты обратились к властям.

Жители Витебска обратились за разрешением властей на митинг 25 марта. Горожане планируют отметить 100-летие Белорусской Народной Республики в Витебске на праздничном митинге-концерте, сообщает витебская «Весна».

Заявление с просьбой о разрешении на проведение праздничного мероприятия подали в администрацию Железнодорожного района Витебска представители Витебской областной организации Партии Белорусский Народный Фронт.

Если власти примут положительное решение, то митинг, приуроченный к 100-й годовщине БНР состоится 25 марта в витебском Парке культуры и отдыха железнодорожников. Заявленное количество участников - до 30 человек.

Напомним, что витебские власти получили также заявку на проведение в городе в День Воли праздничного шествия. С просьбой о проведении шествия по улице Суворова (от памятника Ольгерду да памятника Короткевичу) обратился представитель Белорусского Национального Конгресса Владимир Кийко.