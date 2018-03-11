Второй крытый каток в Гомеле закрыли после ЧП с кровлей 11.03.2018, 20:33

Ледовый каток закрыли для проверки безопасности.

Ледовый каток на пересечении ул. Советская и Головацкого в Гомеле закрыт для проверки безопасности после инцидента с обрушением кровли на аналогичном объекте в районе ул. Косарева, сообщил БелТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

"10 марта при обсуждении текущей ситуации по инициативе УВД коллегиально принято решение приостановить работу крытого катка на пересечении ул. Советская и Головацкого для проведения необходимых проверочных мероприятий," - проинформировал Виталий Пристромов.

Напомним, 10 марта в Гомеле на пересечении Речицкого проспекта и улицы Косарева произошло обрушение кровли ледового катка. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе двое детей в возрасте 7 и 11 лет.