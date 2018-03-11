На пути к миллиардам: Как люди делали состояния в разные эпохи 11.03.2018, 20:45

Новая страница в истории крупнейших состояний началась с появлением промышленности.

Ответ на вопрос, кто был самым богатым человеком в истории, не может быть ни простым, ни точным, пишет Антон Аграновский для forbes.ru.

Первая сложность заключается в структуре богатства. Богатейшие люди древнего мира владели не только драгоценными металлами и камнями, недвижимостью и скотом – их состояния включали в себя колоссальные земельные наделы, зачастую целые страны, а также тысячи или десятки тысяч людей, иногда закабаленных в настоящее рабство, иногда просто подданных, все равно полноценно подчинявшихся властителю. Древние общества чаще всего представляли собой абсолютные монархии, и концентрация власти в них приводила к тому, что центры богатства почти всегда совпадали с центрами правления; богатейшим лицом был монарх, а частные капиталы не могли тягаться с состоянием правителя.

Вторая сложность сугубо счетная. Аккуратный пересчет стоимости исторических активов на деньги современности сопряжен с допущениями: например, еще два века назад лошадь была эквивалентом современного автомобиля. Кроме того, необходимо принимать во внимание инфляцию, по крайней мере, за период, в течение которого обращаются валюты существующих ныне государств.

Наконец, если современный эквивалент стоимости золота, серебра, земли и строений можно, пусть и с допущениями, получить, то экономический эффект рабовладения оценке не поддается. История рабовладения и работорговли детально описана в исчерпывающем четырехтомном исследовании «Cambridge World History Of Slavery».

Труд, земля и капитал — три основных фактора производства, причем в отраслях, составлявших основу античной экономики (строительство, ремесленничество), доля труда была более значительной, чем сегодня.

Рабовладельцу этот фактор доставался бесплатно, точнее, по себестоимости — цене еды и жилья. Попытка оценить, какому количеству станков соответствует голова раба, может быть только очень условной.

Богатейшие люди в истории

Тем не менее, списки богатейших людей истории составлялись неоднократно. Одним из неплохих и научно правдивых является компиляция, составленная журналом Time: из исторических персонажей в него вошли Чингизхан (без оценки суммы), бретонский рыцарь Ален Рыжий ($194 млрд), падишах империи Великих Моголов Акбар Первый Великий (без оценки суммы), китайский император Шэнь-цзун (без оценки суммы) и римский правитель Октавиан Августин. Исследователи сходятся во мнении, что первую строчку занимает Манса Муса, правитель государства Мали середины 14 века нашей эры. Его состояние консервативно оценивают в диапазоне $300-400 млрд, в современном исчислении. В силу условности подсчетов, в список иногда включают Хайдарабадского Низама, Вильгельма Первого Завоевателя, а также российского императора Николая Второго (условная оценка капитала в $300-900 млрд).

Большинство древних состояний являлись династическими. Богатейшие монархи планеты в лучшем случае кратно увеличивали доставшееся им наследство. Хотя, к примеру, император Марк Лициний Красс за годы правления сумел увеличить семейное состояние в несколько десятков раз: получив в наследство около 300 талантов, он за несколько лет превратил их в 7100 (оценка Плутарха) К концу жизни Плиний оценивал его богатство в 200 млн сестерциев — примерно $9 млрд в текущей стоимости.

Новая страница в истории крупнейших состояний началась с появлением промышленности, которая дала возможность создания крупных производственных объектов, принадлежащих частным предпринимателям, а затем и промышленных империй. Список богатейших семейств, чье состояние сформировалось в промышленную эпоху, хорошо известен: Ротшильды, и сейчас сохраняющие в собственности колоссальный финансовый конгломерат, Джон Рокфеллер, владевший Standard Oil и на момент своей смерти обладавший активами около $340 млрд. Еще точнее можно оценить имущество Эндрю Карнеги — в 1901 году он продал Carnegie Steel Company Дж. П. Моргану за $480 млн, что составляет по текущим ценам около $310 млрд. Сопоставимы по размеру были активы Генри Форда и Корнелиуса Вандербильта.

Идеологически, первые сырьевые капиталы все равно зарабатывались нечестным путем, и фраза Рокфеллера «я могу отчитаться за каждый свой миллион, кроме первого», справедлива для большинства его коллег по цеху. Считается, что нефтяники начала XX века в борьбе с конкурентами не гнушались пускать в ход незаконные способы и физическую силу, чтобы закрепиться и усилить свою династию, защищая ее от нападок, де факто применяя те же инструменты, которые использовали короли для защиты и развития своих империй. При этом они уже были предпринимателями, пусть и сырьевыми, создавали свою империю практически с нуля, используя ум и деловую хватку, находясь в рамках ограничений, наложенных государствами и правительствами. Во всех случаях строительство промышленных конгломератов было длительным процессом, который занимал десятилетия жизни основателей и 100-150 лет и созданных ими династий.

Черты характера, необходимые для успеха в ту эпоху, были специфическими: будущие ресурсные миллиардеры имели острый ум, обладали максимальной жесткостью и бесстрашием, умели договариваться и идти до конца. Их качества во многом совпадали с чертами богачей древности.

Вскоре доминирование ресурсных миллиардеров начало подвергаться давлению со стороны миллиардеров индустриальных, которые были гораздо более быстрыми, понимали, как сделать бизнес автономным и, по сути, не захватывали активы, а строили заводы, создавали процесс, который позволял, привлекая технологии и людей, максимально быстро извлекать прибыли. В результате срок их обогащения был намного более коротким, достаточно было десятилетия-двух, чтобы построить промышленную империю. Хорошим примером является Генри Форд, который первым внедрил конвейер и стал миллиардером достаточно быстро, буквально за десятилетие. С момента основания Detroit Automobile Company до полной ее консолидации прошло всего 20 лет. К этому моменту Ford успела произвести 15 млн автомобилей.

Безусловно, на этом этапе необходимые для успеха качества эволюционировали. Были необходимы связи или умение их обрести. Важен был круг общения, в том числе и с предшественниками — ресурсными миллиардерами, умение быстро договариваться, использовать ресурсы, находить к ним доступ. При этом промышленникам не нужно было быть настолько жесткими. Понятно, что, скорее всего, они где-то преступали закон, наверняка творчески подходили к вопросам в налоговой сфере, но конкуренция на рынках из ресурсной стала продуктовой. Кроме того, к этому времени уже сформировались достаточно сильные социальные группы, такие как собрания и профсоюзы рабочих, которые тоже влияли на поведение предпринимателей, не позволяли им использовать самые жесткие из методов, доступных ранее сырьевым миллиардерам.

Более 50 лет алгоритм заработка миллиардного состояния оставался более или менее таким же, как и в годы работы Генри Форда: запуск производства, его расширение, отстраивание процессов, получение максимального эффекта от масштабирования. Следующая волна крупных состояний и следующая парадигма заработка стали реальны в эпоху технологических корпораций.

Миллиардеры в век технологий

В отличие от индустриальных миллиардов, технологические миллиарды были заработаны на прорывных технологиях и на создании «гаражной экономики», которая вырастала в корпорации; Microsoft и Apple — компании, созданные в гараже. Основой развития технологических компаний стали знания, а самыми важными качествами будущих миллиардеров были креативность, скорость мышления и вовлеченность, вера в свою технологию. Капитал перестал быть проблемой: европейский и американский рынок сформировал полноценную инфраструктуру, включавшую биржи, инвестиционные фонды и наработанную практику вложений со стороны частных лиц (которых мы сейчас называем инвесторами-ангелами).

Безусловно, есть различие между состояниями, созданными за счет hardware и software. «Хардварные» миллиардеры были более близки к индустриальным, подход к организации производственных компаний в сфере электроники, вычислительной техники, компьютеров и периферии очень схож с иными промышленными корпорациями. Будущие «софтварные» миллиардеры должны были уже на старте быть очень легкими, управлять большим количеством коммуникаций, обладать широким кругозором и, сверх этого, уметь выводить свой бизнес за пределы родной страны. Успех большинства программных продуктов лежал в способности разработчиков сделать свое решение международным, а способ ведения бизнеса – трансграничным, что позволяло использовать дешевую рабочую силу в других странах. Именно эта тенденция заложила основу модели, в будущем ставшей фрилансом. Впервые в истории ключом к успеху стали не столько земля или ресурсы, сколько голова, идеи и умение управлять подобными структурами.

Сроки обретения крупных состояний заметно сократились. Основатели технологических бизнесов обретали состояния в сотни миллионов долларов за 5-7 лет. К примеру, компания Apple была зарегистрирована в начале 1977 года, и уже в конце 1980 провела IPO, обеспечившее ей капитализацию на уровне $1,7 млрд. Это размещение сделало миллионерами около 300 человек из числа работников и инвесторов компании, а доля Стива Джобса была оценена в $217 млн. Ключевым фактором успеха стал не ресурс, технология или утилитарный продукт, а нечто большее — внимание к интерфейсу, дизайну, учет user experience.

Дальнейшее развитие технологического сегмента заметно упростилось, поскольку в этот период была создана экосистема, среда, в рамках которой стало возможным снова и снова повторять успех технологических «единорогов». Необходимо было добиться того, чтобы каждый пользователь имел персональный компьютер, после чего его потребление (через программные продукты) стало почти неограниченным: в отличие от продуктов питания, где лимит устанавливает физиология, IT решения множественны, разнообразны, а их успех у пользователя зависит от креативности создателей, понимания психологии, социологии и работы с поведенческими факторами.

Следующей «питательной средой» для быстрых и легко тиражируемых продуктов стал интернет. Именно появление общественных сетей позволило Facebook и Google стать глобальными корпорациями стоимостью в десятки миллиардов долларов. Факторы успеха и высвобождения стоимости (и, как следствие, богатства основателей) в этой среде еще дальше от физического: лидерами становятся те, кто лучше понимает социум, креативно смотрит на решение задач или даже их постановку, умеет не только и не столько разрабатывать продукты, сколько собирать вокруг себя интеллектуальные коллективы.

В тот момент, когда были удовлетворены все основные потребности по коммуницированию и жизнь в связи с этим максимально ускорилась, на стыке оффлайна и онлайна сформировался следующий виток появления миллиардов: предприниматели задумались о том, что хорошо было бы ускорить и автоматизировать привычную человеческую жизнь – передвижение, покупки, даже питание. На этом витке сформировались десятки компаний, подобных Uber, AirBnB, обрела новую функциональность Amazon. Именно Джефф Безос недавно стал абсолютным рекордсменом среди живущих миллиардеров, его состояние составило $112 млрд. В этой сфере, где развитие бизнеса вновь зачастую сопряжено с существенными капитальными и маркетинговыми расходами, помимо креативности имеет значение скорость реакции и умение быстро создавать масштаб и захватывать заметную рыночную долю.

Богатство здесь и сейчас

Сегодняшний день дает колоссальный выбор возможностей для создания крупного бизнеса с миллиардной стоимостью. Один из трендов, которые можно эксплуатировать, это продолжающийся рост интереса к зрелищам. Удовлетворить эту потребность можно созданием яркого контента или средств его доставки. Хороший пример — сервис Twitch, аудиторию которого составляют геймеры, которые ничего не производят, а просто развлекаются. Они используют Twitch как стриминговую площадку, показывают свою игру другим, вовлекают в систему миллионы других пользователей, зарабатывают на этом сотни тысяч и даже миллионы долларов, а платформы, позволяющие сделать подобное, становятся миллиардными по стоимости.

Безусловно, обсуждение темы легких миллиардов невозможно без слова «блокчейн». Индустрия, которая выросла в тысячу раз за 2017 год, кажется, появилась из ниоткуда. На самом деле, у каждого технологического взрыва есть подготовительный период. Блокчейн появился больше 7 лет назад, но только сейчас интерес к технологии набрал критический вес. На рынке криптовалют масса номинальных миллиардеров, чье состояние превысило десятизначную отметку в прошлом году (самый свежий пример — проект Ripple, основатели которого за несколько месяцев вошли в топ-100 богатейших людей планеты). Но есть и более размеренные результаты: братья Уинклвосс стали миллиардерами благодаря инвестициям в биткоин, сделанным в 2012 году.

Сегодня деньги становятся все более и более легкими и подвижными, чтобы получать миллиардные состояния, нужно быть оверлогиком, мыслить завтрашним днем, чувствовать тренды в момент их зарождения, а не в момент глобального хайпа. Некоторые кейсы подтверждают, что заработать миллиард возможно практически в одиночку – проект Minecraft, купленный Microsoft за $2.5 млрд, был сделан тандемом из двух энтузиастов и поддерживался крошечной командой гиков-скандинавов. Этот процесс будет только ускоряться. Журналу Forbes скоро потребуется расширить свой список богатейших людей на пару порядков.