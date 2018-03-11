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Ивонка Сурвилла выступила в парламенте Канады по случаю 100-летия БНР

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  • 11.03.2018, 20:55

В Канаде торжественно отпраздновали знаменательную дату.

Председатель Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвилла выступила в парламенте Канады по случаю 100-летия БНР, передает «Радыё Свабода».

Оттавский отдел Объединения белорусов Канады и Белорусский институт науки и искусства в Канаде организовали 11 марта торжественное празднование годовщины БНР. Помещение для праздника представил парламент Канады. Председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла приветствовала присутствующих по-белорусски, по-английски и по-французски.


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