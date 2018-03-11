Стало известно, какой будет погода в понедельник 11.03.2018, 21:13

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Туман и гололедица ожидаются 12 марта.

Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северо-восточной половине пройдут осадки (дождь, мокрый снег), сообщили БелТА в республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем 12 марта в отдельных районах прогнозируются небольшие дожди. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, ночью умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от плюс 3 до минус 3 градусов, во второй половине дня она повысится до 1-7 градусов выше нуля. По юго-западу страны ночью будет плюс 4-6 градусов, днем - плюс 8- 13 градусов.