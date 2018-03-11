Задержание Рубана – это «привет» Путину от Порошенко 11.03.2018, 22:05

Служба безопасности Украины просто вела лидера «Офицерского корпуса», пока не пошла команда.

Об этом украинский политолог Тарас Березовец написал в «Фейсбуке»:

- В ситуации с задержанием Рубана с целым арсеналом оружия ясно одно. Понятно, что это далеко не первая его ходка из «ДНР», но раньше команды «фас» не было.

СБУ просто вела Рубана, пока не пошла команда. А пошла она потому, что это «привет» Медведчуку (Виктор Медведчук, лидер партии «Украинский выбор» и кум правителя РФ — прим.) от Порошенко. А через него – уже самому Путину.

А вот в причинах этого как раз и нужно разбираться. Потому что здесь самое интересное. Там еще и Надя Савченко скоро обозначится, и как она через Медведчука появилась в политике.