В Минске построят торговый центр за $28 миллионов 11.03.2018, 22:19

Площадь центра — 48 600 квадратных метров.

В апреле 2018 года на пересечении улиц Толстого и Вокзальной начнут строить торгово-развлекательный центр Minsk City Mall. Как пишет citydog.by, oб этом рассказал начальник управления архитектуры и строительства администрации Октябрьского района Арсений Середа.

Если верить дополнительному соглашению к инвестиционному договору, на стройку ТРЦ потратят около 28 млн долларов, а его общая площадь – 48 600 квадратных метров.

На сайте разработчиков проекта – компании Amtel Properties – говорится, что строительство закончится в 2021 году.

– Эта компания раньше заявленного срока возвела отель Hampton by Hilton Minsk City Centre на улице Толстого, — отметил Середа. – Думаю, и новый объект они постоят достаточно быстро.