Житель Дубровно: Район занимается тем, что почти 30% жителей уезжают за границу 11.03.2018, 22:53

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Чем живут белорусы на границе с Россией.

«Белсат» выехал на восточное пограничье, чтобы выяснить, чем там живут белорусы и россияне, и как на них повлияет установление настоящей границы.

В восточных районах Витебской и Могилевской областей даже по официальной статистике средняя зарплата не превышает Br 600. По неофициальной, и Br 400 ($200)— уже большие деньги, когда другие за месяц сезонных работ в сельском хозяйстве получают сотню.

Дубровно — один из классических для этого региона районных центров. За последние несколько лет здесь закрыли главное предприятие — маслозавод, а за ним и школу.

Рассказывает Наталья Стрельченко, жительница Дубровно, активистка Объединенной гражданской партии:

«Работы вообще практически никакой нет. Зарплаты очень низкие. Люди вынуждены искать работу в Российской Федерации, в Польше».

Витебская и Могилевская области лидируют по темпам сокращения населения. За 20 лет количество их жителей уменьшилось на 216 и 170 тыс. человек соответственно. Как будто целый Могилев исчез! И это результат не только низкой рождаемости и внутренней миграции.

Александр, местный житель, прячет лицо перед камерой:

«Район занимается тем, что почти 30% жителей уезжают за границу. Здесь нет возможности заработать. Мои братья уехали. Они точно не вернутся. И мне приходится зимой здесь оставаться, а летом ехать на заработки».

Как и в западных частях страны, здесь развит так называемый туризм «за покупками».

Рассказывают жители Кричева:

«Ездят наши, суражским поездом. Продукты покупают там».

«Покупаем постоянно. Можно сказать, просим, ​​чтобы привозили».

«Одежду, обувь. Одеваемся и обуваемся и сами, и детей».

На местных рынках куда ни глянь — увидишь товары или российского производства, или привезенные оттуда.

«Берут, ведь белорусское не каждый возьмет — дорого», — комментирует Екатерина, индивидуальный предприниматель.

Но пограничная торговля бывает не только легальной — с прилавками, сертификатами и налогами. В Орше на улице возле рынка торговцы собираются стихийно, в основном это пенсионеры. Товар из России — рыба, кондитерские изделия, майонез, кофе и чай.

Есть и более глубокий уровень теневой торговли. По неофициальным данным, до 90% белорусского рынка контрафактного алкоголя сомнительного качества занимает продукция российского происхождения. И только на акцизах Беларусь ежегодно теряет $ 250 млн.

«Люди покупают медицинский спирт в белых канистрах. По 5-10 литров в большом количестве привозят сюда. За одну поездку они могут привезти и 50, и 100 литров», — продолжает Александр, белорус из Дубровно.

Могут ли местные власти предложить какую-то альтернативу? К сожалению, нет, так как они только усугубляют ситуацию. За примером ходить далеко не надо. Наталья Стрельченко в прошлом году пыталась создать ферму: приобрела здание и 500 голов гусей. Но районный исполком приказал бизнес закрыть. На угрозу судиться чиновники заявили, что суд у них под полным контролем.

Наталья Стрельченко: «Мы, можно сказать, сейчас банкроты. Когда мы с этим уже столкнулись, то мы не хотим здесь больше открывать бизнес».

Из-за такого отношения местных властей белорусы начинают открывать бизнес в России, создают там рабочие места и там же платят налоги. Журналисты ориентируются на восток от белорусско-российской границы.

Поселок Красный — районный центр Смоленской области с населением 4,5 тыс. человек — в полтора раза меньше белорусского Дубровно. Казалось бы, что белорусам искать в таких глухих закоулках соседней страны?

Однако только в одном Красном, который находится в 18 км от границы с Беларусью, наши соотечественники имеют два предприятия. К сожалению, пообщаться с руководством не удалось, так как хозяева — в Беларуси.

Приграничные российские регионы — почти зеркальный отпечаток белорусских, они дословно завалены товарами родом из соседней страны. На Беларусь приходится более половины всего продовольственного импорта Смоленской области. Магазины с рекламой вроде «белорусское мясо и молоко», «белорусская косметика», «белорусская обувь» — через каждые несколько сотен метров.

Жительница Смоленска, которая покупает себе и сыну белорусскую обувь, очень довольна качеством.

Примечательно, что цена на белорусские мясные и молочные продукты в России гораздо выше, чем в Беларуси. Однако с промышленными товарами — наоборот. Белорусские товары стоят в России дешевле, чем в Беларуси. Это может объясняться использованием серых схем бартерного обмена, когда белорусские предприятия берут дешевое российское сырье и, чтобы обойти налоги, отгружают российской стороне готовый продукт.

«Будем опять стоять в очередях. Нам их хватает их на границе Беларусь — Польша. А если их еще на границе Беларуси с Россией поставят, то, извините, тогда рейс будет занимать не 4-5 дней, а 7-8», — признается Андрей, водитель грузовика на белорусско-российской границе.

По мнению экспертов, в первую очередь от любого усиления контроля на границе потеряют именно жители Беларуси, часть которых может просто оказаться без источников существования.

«Конечно будет плохо людям, если сегодня можно туда свободно заехать и приобрести продукцию, а если будет контроль, то это будет сложнее», — отмечает Наталья Стрельченко,.

Екатерина, индивидуальный предприниматель, считает, что «это, безусловно, будет проблема для всех».

Тем временем власти Беларуси пока только декларируют намерение заняться решением вопросов приграничных регионов.

Ситуация осложняется и тем, что поддержка властей Беларуси в восточных регионах страны снижается настолько же стремительно, как падает уровень жизни местного населения. А влияние российской пропаганды в белорусском информационном поле давно уже ни для кого не секрет. И этот козырь в руках России действующим властям Беларуси крыть нечем.