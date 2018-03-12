Швеция готова стать площадкой для встречи Трампа с Ким Чен Ыном 12.03.2018, 7:33

Стефан Левен

Фото: tass

Премьер-министр скандинавской страны сделал заявление.

Швеция готова предоставить площадку для проведения исторической встречи президента США Дональда Трампа и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, передает The Local.

"Если мы можем каким-то образом помочь, мы это сделаем", - сказал он во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Люксембурга.

Шведские СМИ пишут, что Левен подчеркнул роль Швеции, которую она играла в отношениях между США и КНДР ранее. Поскольку правительство США не может предоставлять экстренные услуги своим гражданам в Северной Корее, так как нет дипломатических или консульских отношений между странами, то только Швеция выступает в качестве защищающей силы для американских граждан в КНДР, предоставляя ограниченные службы.

"Я не хочу слишком спекулировать относительно того, что это (возможная помощь Швеции в переговорах - ред.) может означать. Но тот факт, что мы являемся защитной силой для США, что мы были на границе с 1950-х, что мы имели посольство в Пхеньяне с начала 1970-х, дает нам такие отношения с Северной Кореей, в которых, как мы чувствуем, они нам доверяют", - сказал Левен.

В свою очередь, Washington Post и ABC News ранее уже писали, что Швеция может стать возможным местом встречи Трампа и Ким Чен Ына.

25 февраля глава делегации Северной Кореи по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в Пхеньяне существует "достаточная готовность" к переговорам с США.

По словам спецпосланников Южной Кореи, Ким Чен Ын также заявил о готовности к переговорам с США о ликвидации северокорейского ядерного арсенала при условии гарантий безопасности для его режима.

9 марта в Белом доме сообщили, что Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до мая текущего года.