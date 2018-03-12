Илон Маск: Первый полет на Марс может быть в 2019 году 12.03.2018, 7:40

Космический корабль для этой цели уже строится.

Основатель компании SpaceX Илон Маск прогнозирует, что уже в 2019 году пройдет первый полет на Марс. Об этом сообщает Independent.

Он уточнил, что речь идет о "коротких полетах".

"Я думаю, что мы сможем совершить короткие полеты, вверх-вниз, возможно, в первой половине следующего года", - сказал Маск, подчеркнув, что межпланетный космический корабль уже строится.

При этом Маск отметил, что у него есть привычка быть слишком амбициозным в отношении своих проектов.

6 февраля 2018 года при дебютном запуске сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль Маска Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре.

Электрокар разогнан до скорости, позволяющей ему в ближайшие месяцы пройти по трансмарсианской орбите и де-факто пересечь орбиту Красной планеты.