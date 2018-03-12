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Строительный треск: у многоэтажки под Минском размывается фундамент

  • 12.03.2018, 7:44

Дом строили ускоренными темпами.

Несмотря на целый ворох проблем, связанных с состоянием фундамента дома, генподрядчик отказывается проводить гарантийные работы. С такой проблемой на «горячую линию» МЛЫН.BY обратились жители агрогородка Хатежино.

Строили с нарушением нормативов?

— Наш дом по улице Мира, 17а сдали в эксплуатацию в конце 2013 года, — рассказывает жительница дома Галина Тюхай. — Вопросы у нас возникли еще во время строительства.

По словам пенсионерки, тогда в Минском районе был строительный бум — дома росли, а за качеством выполняемых работ особо не следили. И она привела такой пример: целую зиму построенная коробка дома простояла без крыши.

— Во время приемки квартир также возникли вопросы. Неровные потолки, трещины в оконных проемах, отклеившиеся обои, небрежно уложенный линолеум — целый ряд недостатков.

Впрочем, эти дефекты оперативно и бесплатно устранили — дома находятся на гарантии. Но через некоторое время часть дефектов снова дали о себе знать. Нынешней зимой появились трещины в оконных проемах. Из-за этого в сильные морозы температура в комнате едва достигала 13 градусов — спать приходилось в одежде. А на самих окнах, как снаружи, так и внутри помещения, образовалась наледь.

Сколько еще простоит дом?

Но самая главная претензия жильцов дома — подтопление подвальных помещений. Как рассказала Галина Александровна, это связано с отсутствием дренажной системы и гидроизоляции. В итоге фактически размывается фундамент дома. Со временем почти разрушилась отмостка. Теперь стекающая с крыши дома вода буквально «подтачивает» фундамент снаружи.

— В летний период в подвале постоянно стоит вода, — продолжает местная жительница. — За несколько лет часть фундамента пришла в неудовлетворительное состояние. Фактически, можно взять и без труда достать его обломок.

Было решено установить несколько насосов для откачки воды. Для этого пришлось сделать, выражаясь инженерным языком, технологические отверстия, в которых скапливается вода.

Галина Александровна предложила увидеть все своими глазами. Вместе с ней мы спустились в подвал.

— В некоторых местах размыло песчаный пол — образовались ложбины, — показывает последствия подтоплений пенсионерка. — Еще несколько разливов большой воды — и можно оборудовать землянки, — то ли в шутку, то ли всерьез подмечает Галина Александровна.

Еще большее возмущение людей вызывает следующий факт. В подвале проложены электрические кабели, но они не заизолированы. Причем в некоторых местах проводка находится слишком близко к земляному полу: повышение уровня воды может привести к короткому замыканию, последствия которого трудно предсказать.

— При этом генподрядчик, который строил дом и занимается его гарантийным обслуживанием (СУ-210 ОАО «Строительный трест №35». — Авт.) настаивает на том, что эта вода не грунтовая и поступает в подвал с улицы. Но как так может быть, если влага появляется из тех же ямок, которые мы вырыли для установки насосов… И что нам делать: ждать, когда фундамент размоет окончательно и дом развалится? — возмущается женщина.

Есть претензии к качеству плит и фасада. Несмотря на относительно небольшой возраст дома, в некоторых местах появились трещины. Кроме того, между двумя секциями дома (3-й и 4-й подъезды) разрушился деформационный шов — образовалась трещина шириной в фалангу пальца. О фасаде и говорить не приходится — мелкие трещины повсюду.

— Отдельно хочу сказать про шумоизоляцию. Ее фактически нет! Я, сама того не желая, прекрасно осведомлена о личной жизни своих соседей. Все слышно очень отчетливо.

Первый класс опасности

Возникают у жильцов вопросы и к газовому оборудованию. В каждой квартире — индивидуальный газовый котел для подогрева воды и отопления квартиры.

— Изначально нам должны были установить одно оборудование. Но по факту установили другое, не предусмотренное договором, — поясняет Галина Александровна. — Претензии — к качеству газовых котлов: они часто выходят из строя, а ремонт дорогостоящий.

Галине Александровне вторит ее соседка из первого подъезда Любовь Владимировна.

— За последние два года котел пришлось ремонтировать четыре раза. Последняя починка обошлась в 550 рублей! А до этого пришлось выложить еще 150. Куда же это годится? И такие проблемы у многих жильцов дома, — сокрушается пенсионерка.

Однако это не единственная проблема, касающаяся газового оборудования. Жильцы дома утверждают, что, кроме всего прочего, нарушена тяга, а это может привести к печальным последствиям.

Была ли реакция?

В течение четырех лет жильцы пытаются донести свои проблемы до властей и организаций, занимавшихся проектными работами и строительством дома, в частности — ГП «УКС Минского района» и СУ-210 ОАО «Строительный трест №35». Более того — обращались в администрацию Лукашенко и лично к министру архитектуры и строительства. Определенной реакции люди добились. Так, на протяжении нескольких лет не единожды составлялись дефектные акты, в которых констатировалось, что некоторые работы были выполнены ненадлежащим образом.

Так, например, в подобном документе за 27 июня 2017 года, составленном УКСом Минского района, отмечается: некачественно выполнены работы по укладке бортового камня, оборудованию отмостки, неправильно выполнена гидроизоляция фундамента жилого дома и контруклон. Впрочем, реакции от стройтреста не последовало.

Кроме того, жильцы дома обращались за экспертизой (к слову, за свои деньги) в одну из аттестованных организаций. В ходе проведенного исследования там пришли к выводу, что причиной поступления воды в подвальные помещения являются нарушения требований проекта, допущенные при строительстве.

Министерство принуждает к мерам, а УКС подал в суд

С данным заключением жильцы обратились в Министерство архитектуры и строительства. Министр также встал на сторону жильцов. В письме от 12 февраля нынешнего года за подписью министра указывается, что еще на стадии отрывки котлована было отмечено его неоднократное подтопление грунтовыми водами, но изменения в проект так и не были внесены. При этом ОАО «Стройтельный трест №35» не соглашается с результатами проведенной экспертизы ввиду определенных сомнений в ее объективности.

С учетом этого Минстройархитектуры предложило ГП «УКС Минского района» и ОАО «Стройтрест №35» совместно с Минским райисполкомом, ГПО «Минскстрой» и инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области урегулировать данный вопрос.

При этом в письме отмечено, что в случае непринятия эффективных мер по устранению подтопления подвального помещения дома ведомство рассмотрит вопрос о прекращении действия аттестатов соответствия, выданных ОАО «Стройтрест №35». Т. е. фактически о приостановке их работы. Однако до сих пор никакой реакции со стороны ведомства не последовало.

Пытался решить вопрос и «УКС Минского района». В адрес ОАО «Стройтрест №35» был подан иск в Экономический суд Минской области о понуждении устранения последним дефектов, так как дом до конца 2018 года находится на их гарантийном обслуживании.


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