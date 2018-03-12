Леонид Заико: Лукашенко хочет угодить генсеку Китая 25 12.03.2018, 7:48

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Почему Минск начинает говорить по-китайски?

Информация на столичном аэропорту дублируется на китайский язык еще с октября. А теперь и знаки вокруг железнодорожных вокзалов - не только в столице - пишутся непонятным для выходцев из Китая языком. Почему Минск говорит по-китайски?

«Синьцзиньчуо» - кассы, «миньбин» - милиция и так далее. Похоже на то, что широко рекламируемое сотрудничество официального Минска с Пекином делается заметным уже на белорусских улицах. Опрошенные «Белсатом» минчане нововведение не то чтобы поддерживают, но и против ничего не имеют.

Белорусы говорят:

«Спокойно к этому отношусь, чем больше будем говорить, тем лучше».

«Ну конечно, к нам много китайцев собирается приехать в Беларусь. Почему - не знаю».

«Мне кажется, в последнее время стало больше контактов с китайскими бизнесменами».

И действительно, тема белорусско-китайской «дружбы» в последние годы стала одним из лейтмотивов официальных СМИ. Правда, специалисты не понимают смысла в таких проявлениях «дружбы».

«Весь мир говорит на английском языке и когда сюда приезжают китайцы, что не знают английского, то их нужно разворачивать - ребята, езжайте домой, учите языки. А если вы хотите какие-то международные отношении строить, то вас сюда вообще подпускать даже нельзя», - говорит экономист Леонид Заико.

Лукашенко же хотел бы видеть дружбу на личном уровне. И у обоих правителей сегодня стало действительно много общего. Собрание народных представителей Китайской Народной Республики убрало из конституции ограничение на количество президентских сроков. Против проголосовали только двое из трех тысяч делегатов. Пекин подчеркивает: китайской демократии ничего не угрожает.

«Я полагаю, что такой возможности, как угроза демократии, вообще не существует. Когда президент Си Цзинь Пин встретился с прессой во время заседания собрания народных представителей, он подчеркнул: время доказало, что Коммунистическая партия Китая в состоянии повести за собой людей в большую социалистическую революцию», - заявил пресс-секретарь собрания народных представителей КНР Шэн Чуньао.

Принятые поправки в конституцию фактически приравняли Си Цзинь Пина к Мау Цзе Дуну и Дэн Сяопину - основателям современной политической системы Китая. Чего Лукашенко, который давно убрал конституционную препятствие для неограниченного правления, ищет в этой дружбе?

«Александр Григорьевич решил стать таким посредником и создать ось Пекин-Москва-Минск, хотя никто его об этом не просил и вряд ли попросит. Это такое желание – угодить генсеку партии и стать рядом со страной, которая в 140 раз больше нашей», - говорит экономист Леонид Заико.

Какими бы тусклыми ни были перспективы двустороннего сотрудничества, в белорусских университетах только в прошлом году учились почти две тысячи китайских студентов. По крайней мере, им будет теперь проще попасть домой.