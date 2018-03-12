Путин позволил сбить пассажирский «Боинг», который якобы угрожал Сочи 37 12.03.2018, 7:56

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Владимир Путин

Появился фильм, где правитель РФ рассказывает о своем решении.

В сети появился фильм о Владимире Путине, который был снят российскими пропагандистами и пресс-секретарем избирательного штаба Путина Андреем Кондрашовым. В фильме российский президент, в частности, рассказывает никому неизвестную историю, которая якобы произошла в день открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, сообщает «Белсат».

«Адъютант передал мне телефон — звонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. Мне докладывают: захвачен самолет, который должен лететь из Украины в Стамбул. Захватчики самолета требуют посадки в Сочи», — рассказал Путин.

В фильме утверждается, что речь идет о Боинге 737-800 турецкой авиакомпании, самолет совершал рейс Харьков-Стамбул. Пилот успел сообщить диспетчеру, что у одного из пассажиров якобы есть бомба и он требует лететь в Сочи. Путинские силовики были уверены, что таким образом террористы хотят сорвать открытие Олимпиады.

«Я спросил (силовиков): что вы предлагаете? Ответ был ожидаемым: в соответствии с планом, предусмотренным для таких ситуаций. То есть — сбить. Я им сказал: действуйте в соответствии с планом», — заявил Путин. «Чем-то в этой ситуации приходится жертвовать», — добавил он.

Потом, по словам Путина, выяснилось, что это была просто «пьяная выходка» и самолет успешно долетел до Стамбула.

«Президент взял всю ответственность на себя», — подчеркнул директор ФСБ Александр Бортников.

Отметим, что ранее ничего об инциденте в день открытия Олимпиады не сообщалось. Напомним, президентские выборы в России состоятся 18 марта.