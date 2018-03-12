В Барселоне десятки тысяч человек вышли на марш за независимость 12.03.2018, 8:26

Акция была организована по инициативе «Каталонской национальной ассамблеи».

В Барселоне десятки тысяч человек вышли в воскресенье, 11 марта, на улицы, требуя независимости Каталонии от Испании. По данным полиции, в шествии, к которому призывало националистическое движение "Каталонская национальная ассамблея" (КНА), приняли участие около 45 тысяч митингующих, сообщает "Немецкая волна".

Протестующие, выступившие под лозунгом "Республика сейчас", настаивали на формировании правительства, которое начало бы принимать практические шаги для отделения автономии от Испании.

"Более двух миллионов жителей Каталонии совершенно четко хотят двигаться в направлении каталонской республики", - подчеркнул вице-президент КНА Агусти Алькоберро.

Истоки каталонского кризиса

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Конституционный суд в Мадриде признал подобные действия незаконными.

Одновременно судебные органы Испании возбудили дела против 28 каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения. Карлес Пучдемон, глава распущенной администрации, которому грозит до 50 лет лишения свободы, скрылся за границей. Между тем победителями внеочередных парламентских выборов в Каталонии, состоявшихся 21 декабря, вновь оказались сторонники ее независимости. Они настаивают на восстановлении уволенной администрации во главе с Пучдемоном.