Директор «Беларуськалия»: На опасном участке работали 14 человек 7 12.03.2018, 8:42

3,681

Фото: interfax.by

Гибель двоих шахтеров была мгновенной.

Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый рассказал о подробностях аварии на руднике, из-за которой погибли двое шахтеров, сообщает БелТА.

«Работники находились под выброшенной рудой, рядом с оборудованием. Как ни прискорбно, смерть наступила мгновенно, в долю секунды, когда произошло обрушение кровли. Всего на руднике работало около 150 человек, а в направлении, где произошла авария, – 14 человек», – отметил Иван Головатый.

9 марта на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления произошел внезапный обвал с выбросом соли и газа.

Интенсивность выброса составила порядка 600 м³ горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. Под завал попали машинист горных выемочных машин Максим Анатольевич Иванов, 1973 года рождения, и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Анатольевич Вальков, 1985 года рождения.

Шахтеров искали более суток, завалы разбирали лопатами. По состоянию на 1.00 11 марта, из-под завала был освобожден самоходный вагон, за которым были обнаружены тела шахтеров. Обследование горной техники показало, что оборудование отключено от гидропривода.

У шахтеров остались жены, у Максима Иванова — две дочери, у Дмитрия Валькова — сын.

10 марта СК по факту происшествия в шахте третьего рудоуправления «Беларуськалия» возбудил уголовное дело по статье 303 «Нарушение правил безопасности горных или строительных работ». Уголовная статья предусматривает ответственность в виде штрафа, ареста, ограничения или лишения свободы на срок до 7 лет.