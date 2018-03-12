Путями БНР: какие места стоит посетить к юбилею независимости
- 12.03.2018, 8:50
Улицы и дома белорусских городов переплелись с историей Белорусской Народной Республики.
Где была подписана Третья Уставная грамота? Где был штаб Булак-Балаховича? По каким улицам гуляла министр БНР Полута Бодунова? И в каком городе сидел в тюрьме Бронислав Тарашкевич? К столетию БНР belsat.eu опубликовал гид по адресам, где создавалась история независимой Беларуси.
Александр Агеев, Юрий Бачища, Ирина Лавровская, Валентина Лебедева, Игорь Пушкин, Инна Соркина, Захар Шибеко, Сергей Хоревский, Андрей Чернякевич – девять выдающихся белорусских историков и исследователей собрали главные адреса БНР в одной книге под названием «Путями БНР». Предлагаемый гид — коллективная монография, которая рассказывает историю БНР через призму локальных событий.
«В книге собраны адреса БНР конкретно в рамках сегодняшней Беларуси. Это было очень непросто, потому что БНР как некая административная единица до конца не реализовалась и определение этих адресов вызвало сразу много вопросов. Например, добавлять ли белорусские адреса в Одессе, в Ковно, где также некоторое время работало правительство БНР? Представительства белорусских миссий были в Прибалтике, в Варшаве, в Праге. Поэтому перед нами появился вопрос, как это все подать. И мы решили ограничиться территорией сегодняшней Беларуси, потому что этот гид, в первую очередь, направлен на белорусов с целью помочь увидеть историю БНР в повседневности наших улиц и каменных зданий», — замечает один из авторов книги, кандидат исторических наук Андрей Чернякевич.
Столица Воли – адреса БНР в Минску
Дом Дня Воли — это, пожалуй, самое важное здание в истории БНР — бывший адрес ул. Серпуховского 9 (сегодня — ул. Володарского, 9) — дом Малиных, построенный в 1912 году. Именно здесь 25 марта 1918 в восемь часов утра была принята Третья Уставная грамота, в которой провозглашалась независимость Республики. 19 марта 1918 г. Народный секретариат БНР арендовал зал у Крестьянского подземного банка на третьем этаже для своих заседаний. 24 марта 1918 г. в кабинете председателя Народного секретариата Иосифа Воронко началось заседание БНР, которое завершилось утром 25 марта принятием Третьей Уставной грамоты. Согласно грамоте, на землях, где живет и имеет количественное превосходство белорусский народ, объявлялось свободное и независимое государство, в состав которого были включены Могилевская, Минская, Витебская, белорусские части Гродненской, Виленской, Смоленской, Черниговской и соседних губерний. В течение всего 1918 года на доме висела вывеска «Народный Секретариат Белорусской Народной Республики».
Гродно: вторая столица БНР
После занятия большевиками Минска правительство переезжает сначала в Вильнюс, а оттуда в середине декабря — в Гродно. На несколько недель город превратился в неофициальную столицу БНР. Именно здесь первые министры БНР ждали, пока привезут необходимый новой республике заем от украинского правительства. И именно Гродно принадлежит честь празднования первой годовщины провозглашения БНР весной 1919. Во время торжественного празднования Антон Луцкевич обратился к белорусам с призывом не бросать работу на национальной ниве до того времени, пока Беларусь не станет независимой. «Сегодня, приветствуя возрождение нашего дорогого, измученного второй неволей отечества, — сказал другой из выступавших, — бьется мое сердце от радости. …Мы не имеем оружия, да что оружие без духа, без национального сознания — это тело без души …» По иронии судьбы, встречи белорусского правительства проходили в отеле «Россия», сегодня это ул. Советская, 23.
Как ни парадоксально, но одним из достойных внимания мест памяти БНР в Гродно является также гродненская темница (ул. Кирова, 1), которая во времена Польши стала белорусской Меккой. Одними из первых Гродненскую тюрьму «попробовали» белорусские эсеры: Т. Гриб, П. Меделкая, Е. Натусевич. Наверное, самым известным узником гродненской тюрьмы является Бронислав Тарашкевич. Свое заключение он отбывал в одиночной камере под №45. Его содержали как особо опасного преступника и даже на прогулку выводили отдельно от других. Однако, это не помешало ему во время заключения перевести поэму «Пан Тадеуш».
Могилев — восточный форпост БНР
Немногие знают, что Могилев 100 лет назад был одним из главных центров белорусского движения, а Всебелорусский съезд 1917 г. мог состояться не в Минске, а в Могилеве. И тогда тут же могла быть объявлена Белорусская Народная Республика. Для расширения своего влияния могилевские патриоты создали в городе Белорусский национальный комитет — белорусскую общественно-политическую и культурно-просветительскую организацию, действовавшую в 1917-1918 гг.
23 марта 1917 здесь состоялось собрание «лиц, которые признают себя белорусами». Сначала их было немного — всего 12 человек. В результате они основали одну из самых сильных национальных единиц будущей республики. Члены организации сделали комитет влиятельным и отличительным городским явлением. Благодаря продуманной предвыборной кампании, на выборах в городскую думу они сумели овладеть десятой частью мест и впредь во многом определяли повестку дня городской жизни. Сначала МБК располагался в здании Мариинской женской гимназии на Днепровском проспекте, сегодня СШ № 1 по ул.Первомайской, 24. Также именно в этом здании 31 марта 1918 г. состоялось в большом зале историческое для белорусского Могилева собрание, на котором присутствовали около 400 делегатов.
Политические силы на собрании представляли делегаты от Бунда, Совета польского, Могилевского комитета Объединенной еврейской социалистической рабочей партии, Партии социалистов — народников Литвы и других многочисленных организаций. Цель собрания — «решение вопроса об установлении национальной власти». В условиях, когда рядом в советской России пылала гражданская война, МБК ставил вопрос о власти. Независимо от политических взглядов, национальных и религиозных убеждений, многих жителей Могилева, вероятно, удовлетворяли мир и желание дистанцироваться от нестабильной коммунистической соседки. Почти единогласно делегаты собрания подержали создание БНР и признали власть Центрального белорусского совета (ЦБР) в Минске как органа управления образованного государства на территории в границах расселения белорусского народа.
Это доказывает, что в Могилеве была массовая база для реализации идеи становления белорусского государства. Деятельность Могилевского белорусского комитета в 1917-1918 гг. опровергает стереотипы, царящие в отношении роли восточно-белорусских городов в процессах появления нации в ХХ в. Комитет стал одним из центров консолидации белорусского национального движения, если и не на уровне, то вслед за Минском.
Брест балаховцев
В конце февраля 1920 г. отдельный отряд генерала Станислава Булак-Балаховича (1883-1940) был переведен в Брест для переформирования и «карантина». Расположение почти тысячного отряда с пушками и 82 лошадьми в городе, почти полностью уничтоженном, не позволяло вариаций. Местом дислокации стали казармы Граевской слободы (совр. Северный городок), возведенные во второй половине ХIХ в., и крепость, в которой стояли подразделения отряда, набранные из Оренбургских казаков. Граевские казармы находятся между железнодорожным вокзалом и фортом Граф Берг.
Есть мнение, что отсюда, из Граевских казарм, отряд генерала Булак-Балаховича вышел уже как Белорусская народная армия.
Погибших и умерших от ран между октябрем и декабрем 1920 г. хоронили в Бресте на Балаховском кладбище, которое находится в квартале между современными улицами Смирнова и Комбинатовской. В начале 90-х гг. ХХ в., благодаря инициативе представителей общественного объединения «Старый город» — семьи Левашкевичей, Игоря Барановского — и харитативной работе католической общины и представителей Союза поляков Беларуси, удалось остановить планируемое уничтожение и защитить около 500 захоронений солдат, сражавшихся против большевиков.
При финансовой и дипломатической поддержке Польши, а также Фонда РАХ, который занимается памятниками, кладбище было мемориализовано в 1992 г. В центре обнесенной невысокой оградой территории насыпан небольшой курган, на котором был установлен и торжественно освящен 6-метровый металлический крест. Позже у подножия кургана поставлен мемориальный знак с надписями: «Здесь покоятся белорусские солдаты ген. С. Булак-Балаховича» и «Они шли умирать за свободу Отечества».
Гомель – из рук Украины в руки России
Гомельщина в 1918 г. оказалось формально отделенной от Белорусской Народной Республики. За этот стратегический кусок белорусской территории в тот год боролись более сильные соседи — Украина и Россия. Украина сумела пользоваться регионом почти год, РСФСР — с 1919 и до 1924-1926.
Когда в условиях Первой мировой войны пробудились национальные движения, Гомель также остался на распутье. Обстоятельства Первой мировой войны способствовали усилению в Гомеле общероссийских левых сил. Белорусского слова в политическом разногласии Гомеля слышно почти не было. Напротив, город чуть ли не превратился в очаг противостояния национальному самоопределению. «Гомельские белорусы» больше склонялись к идее широкого самоуправления Беларуси на демократических началах, однако в составе России.
Хотя белорусское движение не стало общественным явлением в гомельском регионе, именно Гомельщина дала национальному делу много знаковых лиц, среди которых — харизматический белорусский политический деятель, единственная женщина-министр в правительстве БНР, многолетний лидер Белорусской партии социалистов-революционеров, Полута (Пелагея) Бодунова. В сегодняшнем Новобелицком районе сохранилась улица Г. Димитрова — где в семье мещанина Александра Бодунова в 1885 г. родилась будущая белорусская деятельница.
Бодунова стала единственной женщиной, которая вошла в Народный секретариат Белорусской Народной Республики в качестве министра опеки, занималась организацией школ и детских приютов. Вместе с соратниками по левому крылу БСГ создала и возглавила Партию белорусских эсеров, которой руководила до самороспуска партии в 1924 г. Она считала Россию более близким идеологическим и военным союзником, и по вопросу создания белорусской республики встречалась даже со Сталиным. Однако в итоге за протест против Рижского мира вместе с другими эсерами Бодунова попадает в тюрьму. После тюрьмы Полута пытается эмигрировать, учится в Праге, однако неустанное напряжение сил привело к тяжелому нервному заболеванию.
Последние годы своей жизни Полута Бодунова также провела в Гомеле, где жила на ул. К. Маркса, 115. Здесь была арестована и два с половиной месяца находилась в местной тюрьме НКВД (сегодняшнее здание управления КГБ по Гомельской области на улице Билецкого). В результате первого и последнего допроса 22 ноября осуждена на 10 лет ГУЛАГа. Но в лагерь она не попала, а была отправлена в минскую тюрьму, где в 1938 г. была осуждена повторно совместно с группой белорусских партийно-советских деятелей, на этот раз ее приговорили к расстрелу.
В статье упомянуты только некоторые адреса, исторические события и фигуры БНР, о которых говорится в книге «Путями БНР» (бел. «Шляхамі БНР»). Кроме образования республики, книга рассказывает о местах, связанных со Слуцким вооруженным восстанием, почему Вильнюс не стал столицей БНР и о других местах памяти в регионах.