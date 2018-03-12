Путями БНР: какие места стоит посетить к юбилею независимости 12.03.2018, 8:50

Улицы и дома белорусских городов переплелись с историей Белорусской Народной Республики.

Где была подписана Третья Уставная грамота? Где был штаб Булак-Балаховича? По каким улицам гуляла министр БНР Полута Бодунова? И в каком городе сидел в тюрьме Бронислав Тарашкевич? К столетию БНР belsat.eu опубликовал гид по адресам, где создавалась история независимой Беларуси.

Александр Агеев, Юрий Бачища, Ирина Лавровская, Валентина Лебедева, Игорь Пушкин, Инна Соркина, Захар Шибеко, Сергей Хоревский, Андрей Чернякевич – девять выдающихся белорусских историков и исследователей собрали главные адреса БНР в одной книге под названием «Путями БНР». Предлагаемый гид — коллективная монография, которая рассказывает историю БНР через призму локальных событий.

«В книге собраны адреса БНР конкретно в рамках сегодняшней Беларуси. Это было очень непросто, потому что БНР как некая административная единица до конца не реализовалась и определение этих адресов вызвало сразу много вопросов. Например, добавлять ли белорусские адреса в Одессе, в Ковно, где также некоторое время работало правительство БНР? Представительства белорусских миссий были в Прибалтике, в Варшаве, в Праге. Поэтому перед нами появился вопрос, как это все подать. И мы решили ограничиться территорией сегодняшней Беларуси, потому что этот гид, в первую очередь, направлен на белорусов с целью помочь увидеть историю БНР в повседневности наших улиц и каменных зданий», — замечает один из авторов книги, кандидат исторических наук Андрей Чернякевич.

Один из авторов гида, гродненский историк Андрей Чернякевич. Фото — Василий Молчанов/Белсат

Столица Воли – адреса БНР в Минску

Дом Дня Воли — это, пожалуй, самое важное здание в истории БНР — бывший адрес ул. Серпуховского 9 (сегодня — ул. Володарского, 9) — дом Малиных, построенный в 1912 году. Именно здесь 25 марта 1918 в восемь часов утра была принята Третья Уставная грамота, в которой провозглашалась независимость Республики. 19 марта 1918 г. Народный секретариат БНР арендовал зал у Крестьянского подземного банка на третьем этаже для своих заседаний. 24 марта 1918 г. в кабинете председателя Народного секретариата Иосифа Воронко началось заседание БНР, которое завершилось утром 25 марта принятием Третьей Уставной грамоты. Согласно грамоте, на землях, где живет и имеет количественное превосходство белорусский народ, объявлялось свободное и независимое государство, в состав которого были включены Могилевская, Минская, Витебская, белорусские части Гродненской, Виленской, Смоленской, Черниговской и соседних губерний. В течение всего 1918 года на доме висела вывеска «Народный Секретариат Белорусской Народной Республики».

Современный вид Дома Малиных, где 25 марта 1918 года была провозглашена независимость БНР. Фото — Василий Молчанов/Белсат

Гродно: вторая столица БНР

После занятия большевиками Минска правительство переезжает сначала в Вильнюс, а оттуда в середине декабря — в Гродно. На несколько недель город превратился в неофициальную столицу БНР. Именно здесь первые министры БНР ждали, пока привезут необходимый новой республике заем от украинского правительства. И именно Гродно принадлежит честь празднования первой годовщины провозглашения БНР весной 1919. Во время торжественного празднования Антон Луцкевич обратился к белорусам с призывом не бросать работу на национальной ниве до того времени, пока Беларусь не станет независимой. «Сегодня, приветствуя возрождение нашего дорогого, измученного второй неволей отечества, — сказал другой из выступавших, — бьется мое сердце от радости. …Мы не имеем оружия, да что оружие без духа, без национального сознания — это тело без души …» По иронии судьбы, встречи белорусского правительства проходили в отеле «Россия», сегодня это ул. Советская, 23.

Как ни парадоксально, но одним из достойных внимания мест памяти БНР в Гродно является также гродненская темница (ул. Кирова, 1), которая во времена Польши стала белорусской Меккой. Одними из первых Гродненскую тюрьму «попробовали» белорусские эсеры: Т. Гриб, П. Меделкая, Е. Натусевич. Наверное, самым известным узником гродненской тюрьмы является Бронислав Тарашкевич. Свое заключение он отбывал в одиночной камере под №45. Его содержали как особо опасного преступника и даже на прогулку выводили отдельно от других. Однако, это не помешало ему во время заключения перевести поэму «Пан Тадеуш».

Могилев — восточный форпост БНР

Немногие знают, что Могилев 100 лет назад был одним из главных центров белорусского движения, а Всебелорусский съезд 1917 г. мог состояться не в Минске, а в Могилеве. И тогда тут же могла быть объявлена Белорусская Народная Республика. Для расширения своего влияния могилевские патриоты создали в городе Белорусский национальный комитет — белорусскую общественно-политическую и культурно-просветительскую организацию, действовавшую в 1917-1918 гг.

23 марта 1917 здесь состоялось собрание «лиц, которые признают себя белорусами». Сначала их было немного — всего 12 человек. В результате они основали одну из самых сильных национальных единиц будущей республики. Члены организации сделали комитет влиятельным и отличительным городским явлением. Благодаря продуманной предвыборной кампании, на выборах в городскую думу они сумели овладеть десятой частью мест и впредь во многом определяли повестку дня городской жизни. Сначала МБК располагался в здании Мариинской женской гимназии на Днепровском проспекте, сегодня СШ № 1 по ул.Первомайской, 24. Также именно в этом здании 31 марта 1918 г. состоялось в большом зале историческое для белорусского Могилева собрание, на котором присутствовали около 400 делегатов.

Презентация книги «Путями БНР». Фото — Василий Молчанов/Белсат

Политические силы на собрании представляли делегаты от Бунда, Совета польского, Могилевского комитета Объединенной еврейской социалистической рабочей партии, Партии социалистов — народников Литвы и других многочисленных организаций. Цель собрания — «решение вопроса об установлении национальной власти». В условиях, когда рядом в советской России пылала гражданская война, МБК ставил вопрос о власти. Независимо от политических взглядов, национальных и религиозных убеждений, многих жителей Могилева, вероятно, удовлетворяли мир и желание дистанцироваться от нестабильной коммунистической соседки. Почти единогласно делегаты собрания подержали создание БНР и признали власть Центрального белорусского совета (ЦБР) в Минске как органа управления образованного государства на территории в границах расселения белорусского народа.

Это доказывает, что в Могилеве была массовая база для реализации идеи становления белорусского государства. Деятельность Могилевского белорусского комитета в 1917-1918 гг. опровергает стереотипы, царящие в отношении роли восточно-белорусских городов в процессах появления нации в ХХ в. Комитет стал одним из центров консолидации белорусского национального движения, если и не на уровне, то вслед за Минском.

Одна из авторов книги «Путями БНР», гродненский историк Инна Соркина. Фото — Василий Молчанов/Белсат

Брест балаховцев

В конце февраля 1920 г. отдельный отряд генерала Станислава Булак-Балаховича (1883-1940) был переведен в Брест для переформирования и «карантина». Расположение почти тысячного отряда с пушками и 82 лошадьми в городе, почти полностью уничтоженном, не позволяло вариаций. Местом дислокации стали казармы Граевской слободы (совр. Северный городок), возведенные во второй половине ХIХ в., и крепость, в которой стояли подразделения отряда, набранные из Оренбургских казаков. Граевские казармы находятся между железнодорожным вокзалом и фортом Граф Берг.

Есть мнение, что отсюда, из Граевских казарм, отряд генерала Булак-Балаховича вышел уже как Белорусская народная армия.

Погибших и умерших от ран между октябрем и декабрем 1920 г. хоронили в Бресте на Балаховском кладбище, которое находится в квартале между современными улицами Смирнова и Комбинатовской. В начале 90-х гг. ХХ в., благодаря инициативе представителей общественного объединения «Старый город» — семьи Левашкевичей, Игоря Барановского — и харитативной работе католической общины и представителей Союза поляков Беларуси, удалось остановить планируемое уничтожение и защитить около 500 захоронений солдат, сражавшихся против большевиков.

При финансовой и дипломатической поддержке Польши, а также Фонда РАХ, который занимается памятниками, кладбище было мемориализовано в 1992 г. В центре обнесенной невысокой оградой территории насыпан небольшой курган, на котором был установлен и торжественно освящен 6-метровый металлический крест. Позже у подножия кургана поставлен мемориальный знак с надписями: «Здесь покоятся белорусские солдаты ген. С. Булак-Балаховича» и «Они шли умирать за свободу Отечества».

Гомель – из рук Украины в руки России

Гомельщина в 1918 г. оказалось формально отделенной от Белорусской Народной Республики. За этот стратегический кусок белорусской территории в тот год боролись более сильные соседи — Украина и Россия. Украина сумела пользоваться регионом почти год, РСФСР — с 1919 и до 1924-1926.

Когда в условиях Первой мировой войны пробудились национальные движения, Гомель также остался на распутье. Обстоятельства Первой мировой войны способствовали усилению в Гомеле общероссийских левых сил. Белорусского слова в политическом разногласии Гомеля слышно почти не было. Напротив, город чуть ли не превратился в очаг противостояния национальному самоопределению. «Гомельские белорусы» больше склонялись к идее широкого самоуправления Беларуси на демократических началах, однако в составе России.

Хотя белорусское движение не стало общественным явлением в гомельском регионе, именно Гомельщина дала национальному делу много знаковых лиц, среди которых — харизматический белорусский политический деятель, единственная женщина-министр в правительстве БНР, многолетний лидер Белорусской партии социалистов-революционеров, Полута (Пелагея) Бодунова. В сегодняшнем Новобелицком районе сохранилась улица Г. Димитрова — где в семье мещанина Александра Бодунова в 1885 г. родилась будущая белорусская деятельница.

Бодунова стала единственной женщиной, которая вошла в Народный секретариат Белорусской Народной Республики в качестве министра опеки, занималась организацией школ и детских приютов. Вместе с соратниками по левому крылу БСГ создала и возглавила Партию белорусских эсеров, которой руководила до самороспуска партии в 1924 г. Она считала Россию более близким идеологическим и военным союзником, и по вопросу создания белорусской республики встречалась даже со Сталиным. Однако в итоге за протест против Рижского мира вместе с другими эсерами Бодунова попадает в тюрьму. После тюрьмы Полута пытается эмигрировать, учится в Праге, однако неустанное напряжение сил привело к тяжелому нервному заболеванию.

Последние годы своей жизни Полута Бодунова также провела в Гомеле, где жила на ул. К. Маркса, 115. Здесь была арестована и два с половиной месяца находилась в местной тюрьме НКВД (сегодняшнее здание управления КГБ по Гомельской области на улице Билецкого). В результате первого и последнего допроса 22 ноября осуждена на 10 лет ГУЛАГа. Но в лагерь она не попала, а была отправлена в минскую тюрьму, где в 1938 г. была осуждена повторно совместно с группой белорусских партийно-советских деятелей, на этот раз ее приговорили к расстрелу.

В статье упомянуты только некоторые адреса, исторические события и фигуры БНР, о которых говорится в книге «Путями БНР» (бел. «Шляхамі БНР»). Кроме образования республики, книга рассказывает о местах, связанных со Слуцким вооруженным восстанием, почему Вильнюс не стал столицей БНР и о других местах памяти в регионах.