Либералы на доверии 5 Виктор Шендерович

12.03.2018, 8:54

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Виктор Шендерович

Хрестоматийный Фукс всегда сидел - они всю жизнь осваивали выборные бюджеты.

Самые опытные начали это дело еще при Черномырдине (помните ручки домиком?). Потом они осваивали бюджеты у Чубайса, потом у Барщевского, потом у Богданова… у Хакамады… у Шаккума… у Прохорова… у Титова… у Нечаева... Порядок мог перепутать и кого-то забыть, уж простите.

Слова во всех случаях были прогрессивные, бабло кремлевское или Кремлю подконтрольное, работа сезонная, результат известный.

С некоторых пор связь нашего чистого либерализма с порочной авторитарной властью даже не отрицалась (просто отводили глаза и вздыхали в расчете на понимание). Но в этот раз и глаза отводить не стали. И публично прозвучало наконец соображение о том, что само по себе зарождение либерального гомункулюса в путинской пробирке – вовсе не грех, а совсем напротив: тактическая победа сил добра!

И что в лице Ксении Собчак мы имеем дело с неким либеральным штирлицем, вошедшим в доверие ко врагу, чтобы в ключевой момент ударить его бутылкой по голове.

Вера, конечно, умирает последней, и галлюцинировать никто не запрещает, но здравый смысл велит нам основываться на очевидности.

А очевидность заключается в том, что Собчак получила финансирование и карт-бланш на безнаказанное совершение либеральных безумств средней тяжести; за флажки не выходит, Сталина разоблачила полностью, но про Путина дурного слова не сказала, и готовности рисковать жизнью ради прекращения тирании ничем не проявила.

Насчет риска – увы, не фигура речи: мы знаем, как Путин поступает с теми, кого считает предателями, не так ли?

Знаем и его инструментарий в отношении тех, кого он считает реальными, а не потешными противниками...

Как говорится, милости просим сравнить и убедиться.

Так что, похоже, штирлиц только притворяется нашим разведчиком, а работает-таки штандартенфюрером. (В рамках хрестоматийного сюжета для метафоры больше подходит провокатор Клаус, тоже произносивший дозволенные либеральные речи в рамках задания).

Собчак гораздо харизматичнее своих предшественников в этой роли, но это единственное отличие, если не считать пола. Впрочем, еще есть и личные связи - на порядок существеннее тех, которые имеются у конкурирующей обслуги... Так что агент она недюжинный - и кремлевский хлеб ест, конечно, не напрасно.

Там, внутри, существуют, разумеется, и личные амбиции, но разговор не про психологию, а про политическую реальность. А реальность, повторюсь, очевидна: вместе с другими предвыборными говорунами, но гораздо эффективнее их, Ксения Собчак выполняет важнейшую для власти задачу - заморочки мозгов.

Она электризует массы и затягивает их на малолегитимные и насквозь подложные "выборы" (результат которых предрешен хотя бы потому, что реальные противники режима давно уничтожены, выдавлены из страны, оболганы и маргинализированы, - да попросту не допущены в бюллетени!)

Но когда Собчак прилюдно плещет водой в лицо Жириновскому, а Грудинин дарит ей за это букет цветов, - кто вспомнит про морг, в который давно превратилась при Путине политическая конкуренция? Цирк зажигает огни, публика рукоплещет, и системный либерал на общественном доверии, вместе с клоунами, окучивающими соседние электораты, помогает режиму целехоньким проскочить через опасную территорию.

Территорию, на которой в приличных странах принято отдавать власть.

Проскочив этот простреливаемый отрезок, власть снова наглухо спрячется за броней "легитимности" еще на шесть лет, и ради этого бонуса Кремль, как мы видим, готов не только терпеть разговорчики в строю, но и сам организовывать их.

Государственные напоминалки про 18 марта лезут уже из каждого утюга и трамвая, не оставляя сомнений: именно проваленная явка, ясное ощущение совершенного воровства и подлога, уличные протесты (внутри) и понижение статуса до критического (снаружи) – вот главная тревога режима на ближайшее воскресенье!

Именно это беспокоит Кремль, а не несколько лишних процентов, полученных участниками декорационного и намертво отставшего пелотона: в крайнем случае, с любым из них можно договориться, не правда ли? Собственно, сто раз уже и договаривались, и вопрос не дороже денег. Чай, не Немцов и не Кара-Мурза с Буковским, все свои.

Приди и проголосуй, россиянин, хоть за кого-нибудь, но проголосуй! Помоги свалять ваньку, слепить из узурпации выборы, как слепил недавно один местный умелец ракету из говна. Она, конечно, никуда не взлетит, но ведь похожа, очень похожа, правда?

Да совсем не похожа, признаться. Вот совсем. И для того, чтобы работать на этом космодроме, надо сильно зажмуриться и заткнуть нос. Но это мы как раз умеем, как выясняется. И не видеть очевидного, и не замечать запаха...

Короче, все на выборы, ага. Помогите Путину.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»