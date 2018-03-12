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Неторговое воскресенье: как белорусы съездили в Белосток

  • 12.03.2018, 8:59
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Где все еще можно закупиться в Польше на выходных.

Поляки решили поменять уклад жизни, а вместе с тем провели и торговую реформу. Впервые за последние 27 лет в стране как минимум один раз в неделю магазины закрыты: вступил в силу закон об ограничении торговли по воскресеньям. Вчера была премьера, пишет onliner.by.

11 марта 2018 года. Белосток пережил первое в этом году неторговое воскресенье. Не только в спальных районах, но и на улицах, а также возле знаменитых торговых центров царила непривычная доселе тишина.

Каждый день все так же открыты кафе, бары, рестораны, закусочные и питейные заведения, пекарни и кондитерские, автозаправочные станции, кинотеатры с попкорном и пирожными, фитнес-клубы с батончиками и соками, детские игровые комнаты со сладостями. Ах да, закупиться еще можно в вендинговых автоматах и в киосках на вокзалах. В общем, с голоду умереть не дадут.

Кроме того, по-прежнему доступны для клиентов во все воскресные дни интернет-магазины, киоски, аптеки, лотерейные пункты, сувенирные лавки, цветочные магазины и места реализации религиозных и ритуальных товаров. Во всех же остальных торговых точках продажи запрещены. Осмелившихся торговать в запрещенные воскресенья в обход закона ожидают штрафы от 1000 до 100 000 злотых.

Пока новые правила ограничения продаж объявлены лишь на некоторые воскресные дни. Постепенно, в течение нескольких лет планируется распространить запреты в польской торговле на все воскресенья. Такое, в общем-то, давно практикуется во многих европейских странах. Подобным образом Польша решила активно прививать семейные ценности и ЗОЖ, объявляя последний день недели временем семьи и отдыха — в том числе и для многочисленных работников торговли, которые до сих пор были лишены выходных по воскресеньям. Они что, не люди?

Кто-то теряет, а кто-то находит

Надо сказать, не все поляки спокойно отнеслись к этим торговым реформам. Почти 30 лет (в коммунистической Польской Народной Республике воскресенье тоже было свободным от работы днем) страна могла ходить за покупками в любой день недели (кроме праздников). Большинству современных работающих людей отказаться от такой возможности непросто. Горячие споры о нерабочих воскресеньях активно велись в СМИ и социальных сетях еще до вступления в силу нового закона.

Переживания и дискуссии продолжаются до сих пор. Больше всех по этому поводу расстроились, как и следовало ожидать, сами «угнетаемые»: предприниматели, владельцы торговых предприятий, крупных и мелких торговых сетей, а также туристы — покупатели выходного дня. Одни боятся финансовых потерь из-за уменьшения продаж, любители же проводить свободное время в выходные на шопинге психуют по поводу незаконно отобранного у них выбора ходить по магазинам тогда, когда этого хочется, в том числе в их законные выходные.

Лукаш, 24 года, экспедитор транспортной компании:

«Бесит меня все это. Я привык ходить по магазинам как раз в выходные. Люблю спокойно, не торопясь, в свободное от работы время пройтись по бутикам в поисках джинсов».

Есть много недовольных и среди тех, кто в свободное от учебы и основной работы время искал подработку в воскресные дни: по законодательству час работы в воскресенье оплачивается в два раза дороже, чем в будни.

Агнешка, 30 лет, фотограф, маркетолог:

«Я считаю, что не совсем правильно отбирать у людей возможность проводить воскресенье в походах за покупками. Мы должны сами решать, когда нам ходить в магазины и как проводить свои выходные. Более того, благодаря такой реформе некоторые лишились возможности дополнительно подработать в свободное время».

По-разному пока реагируют на все это и работники торговли, за право на отдых которых по воскресеньям, собственно, и шла борьба. Как новая реформа повлияет на их качество жизни, еще неизвестно, а магазины закрыты уже сейчас.

Апгрейдные субботы

Первые недели марта в польской торговле проходят в тестовом режиме. Не все определились, как быть. Не все разобрались с разрешенными исключениями. Не скажешь этого о хозяевах крупных торговых сетей: они начали продумывать стратегию спасения своих прибылей заранее. В результате еще до первого неторгового воскресенья такие дискаунтеры, как Lidl и Biedronka, удлинили рабочие дни в пятницу и субботу. Многие из них теперь закрываются ближе к полуночи. Есть и такие магазины, которые перешли на круглосуточный режим работы: теперь в Белостоке с короткими техническими перерывами (23:30—0:15 и 5:45—6:15) впервые круглосуточно открыты три магазина сети Biedronka.

Тем временем по всем радиостанциям и ТВ-каналам гремит реклама лидеров сетевых маркетов с предложениями активнее ходить по магазинам, например, в субботу — и лучше всего с большими тележками.

Lidl зазывает покупателей на «дешевые субботы», а Biedronka обещает в эти дни в часы пик открывать все без исключения кассы. Для этого дискаунтеры набирают дополнительный персонал и увеличивают зарплаты своим работникам.

Благодаря «революции» кассир с двухлетним стажем в сети супермаркетов Lidl теперь получит $800 в месяц — это пока выше средних вознаграждений медсестер и банковских кассиров.

В таких торговых центрах Белостока, как Alfa, Atrium Biała и Auchan, в закрытые для торговли воскресенья не работают бутики, но доступны зоны питания, развлечений, детские игровые комнаты, цветочные магазины, автомойки, аптеки, химчистки, банковские отделения, турфирмы. Auchan все пятницы и субботы теперь работает с 7:00 до 23:00, Leroy Merlin — до 22:00.

В общем, маркетологи сетевых гигантов без конца креативят, горячо конкурируя друг с другом и с новыми силами вступая в схватку за клиента. Похоже, рекламная бомбардировка продлится еще по крайней мере несколько недель.

И что же теперь делать людям по воскресеньям?

Местные журналисты задались этим вопросом и провели опросы населения. Оказалось, что полякам сильно волноваться нечего. В стране давно принято проводить выходные по-семейному. Горожане спешат за город: подышать свежим воздухом и насладиться тишиной, а в хорошую погоду — пожарить колбаску на гриле. Воскресные семейные обеды у мам тоже в тренде, особенно у молодых семей. Костелы и другие храмы и без революций всегда были богаты на прихожан на воскресных службах. Неплохо развитый общепит, огромное количество разного рода кафе, бистро, пиццерий и других ресторанчиков, а также уровень и разнообразие кухни по очень доступным ценам помогают даже в самых небольших населенных пунктах выходить на обед «в люди».

Более того, Польша не обделена природными «галереями»: морской набережной, горами, озерами, пущами, горнолыжными и другими курортными зонами. Здесь большое количество цивилизованных веломаршрутов, а также достопримечательностей и памятников истории, замков, музеев. Редкий уик-энд обходится без призыва посетить футбольный или волейбольный матч, всеобщий забег, лыжи-коньки-ролики, веломарафон, пешее паломничество… В общем, и без магазинов скучать некогда.

Полезное воскресенье

Костелы, городские парки, пущи, озера, походы по горам или вдоль моря, велопоездки, самостоятельные автопутешествия по стране, обеды у родителей — удовольствия бесплатные.

Однодневные экскурсии по стране с турфирмами стоят порядка $40—60 с человека.

Белорусский вопрос

Теперь белорусам приходится шерстить интернет в поисках графика работы любимых польских «Ашанов», «Касторам» и «Бедронок». А ведь в 2017 году, по данным Главного статистического управления Польши, за одну поездку каждый белорус оставлял в польских магазинах в среднем 620 злотых. Прогнозы на этот год менее оптимистичные. Уже вчера машин с белорусскими номерами в Белостоке было заметно меньше, чем обычно. А тем, кто приехал-таки, оставалось гулять только по закусочным или по рынку.

Да, на Кавалерийском рынке без перемен! Оказывается, новый закон, в частности, предусматривает для физических лиц возможность вести продажи в том числе и в так называемые запрещенные воскресенья — при условии, что за прилавками не появятся нанятые люди, а обслуживать клиентов будут исключительно сами хозяева.

Хозяин ювелирной лавки на Кавалерийском рынке:

«А почему нет? Мы «чепэшники» и сами свой товар продаем — все по закону».

Многие польские экономисты считают, что ограничения торговли по воскресеньям нарушают свободу граждан и уже в ближайшее время поспособствуют снижению доходов от продаж, особенно в гипермаркетах, прибыль которых до сих пор зависела как раз от уик-эндов и в приграничных регионах зависела по большому счету от покупателей, приезжающих из-за рубежа.

Авторитетный союз работодателей Business Centre Club опубликовал свои аргументы против воскресных ограничений в торговле, которые, по мнению специалистов, негативно скажутся на жизни предпринимателей и работников, а также в целом на экономике страны. Новый закон, как считают эксперты союза, не только не учитывает экономическую выгоду, влияющую на конкурентоспособность польской экономики и интересы работодателей, но и мнение граждан, свобода которых как клиентов таким образом ограничивается. В подготовленном экспертами клуба рапорте прогнозируются потери в доходе страны в размере 1,8 млрд злотых. Результатом запретов продаж по воскресеньям может стать снижение доходов в секторе розничной торговли минимум на 9,6 млрд злотых, а также уменьшение числа трудоустроенных примерно на 36 тыс. человек.

Белорусским шопо-туристам на заметку: календарь разрешенных воскресений — 2018

Магазины открыты:

25 марта

29 апреля

6, 27 мая

3, 24 июня

1, 29 июля

5, 26 августа

2, 30 сентября

7, 28 октября

4, 25 ноября

2, 16, 23, 30 декабря


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