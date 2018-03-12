Times: Тереза Мэй готова обвинить Москву в отравлении Скрипаля 7 12.03.2018, 9:24

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Тереза Мэй

Фото: AP

За официальным заявлением премьер-министра Великобритании последуют санкции.

Британские спецслужбы готовы предъявить доказательства причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля.

Глава британского правительства Тереза Мэй близка к тому, чтобы официально обвинить Россию в попытке отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию и ввести санкции. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, соответствующее заявление может быть сделано 12 марта после встречи Совета национальной безопасности, на которой будут озвучены последние данные расследования. По информации источника The Times в правительстве, спецслужбы готовы предъявить доказательства того, что за атакой стоит Москва.