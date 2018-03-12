Глава Пентагона: Россия вкладывает деньги в гонку вооружений с «самой собой» 6 12.03.2018, 9:48

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Джеймс Мэттис

Генерал Мэттис ответил на милитаристские заявления Путина.

Речь президента РФ Владимира Путина, в ходе которой прозвучали угрозы об использовании российского ядерного оружия против США, была "разочаровывающей, но не удивительной". Об этом американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил в самолете по пути из Вашингтона на Ближний Восток, информирует The Washington Post.

По его словам, выступление Путина не меняет стратегические планы Пентагона по противодействию Москве.

Мэттис отметил, что не увидел ничего нового в отношении военных возможностей РФ.

Он считает, что Россия вкладывает деньги в гонку вооружений "с самой собой".

18 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп представил новую стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. В документе Россия названа государством, которое хочет сформировать мир, противоположный американским ценностям.

1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.

Также, по его словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат".

Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.

Путин при этом заявлял, что российские ракеты смогут преодолеть американскую систему противоракетной обороны.