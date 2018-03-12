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Видеохит: Муравьи устроили «ритуальный хоровод» вокруг iPhone

  • 12.03.2018, 9:59
  • 1,134

Насекомые выстроились в аккуратный круг возле гаджета.

Пользователей сети заинтересовало видео, на котором запечатлен хоровод муравьев, кружащихся вокруг звонящего смартфона.

Вначале насекомые не обращали внимание на «звонилку», но затем выстроились в аккуратный круг. Пользователи разделились на три основных лагеря: одни считают, что на поведение муравьев повлияла вибрация, другие полагают, что так они отреагировали на усиление излучения. Третья группа предложила испытать муравьев другой мелодией вызова. Есть и те, кто полагает, что танцы - ловкая подделка.


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