Видеохит: Муравьи устроили «ритуальный хоровод» вокруг iPhone 12.03.2018, 9:59

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Насекомые выстроились в аккуратный круг возле гаджета.

Пользователей сети заинтересовало видео, на котором запечатлен хоровод муравьев, кружащихся вокруг звонящего смартфона.

Вначале насекомые не обращали внимание на «звонилку», но затем выстроились в аккуратный круг. Пользователи разделились на три основных лагеря: одни считают, что на поведение муравьев повлияла вибрация, другие полагают, что так они отреагировали на усиление излучения. Третья группа предложила испытать муравьев другой мелодией вызова. Есть и те, кто полагает, что танцы - ловкая подделка.