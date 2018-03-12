Видеохит: Муравьи устроили «ритуальный хоровод» вокруг iPhone
- 12.03.2018, 9:59
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Насекомые выстроились в аккуратный круг возле гаджета.
Пользователей сети заинтересовало видео, на котором запечатлен хоровод муравьев, кружащихся вокруг звонящего смартфона.
Вначале насекомые не обращали внимание на «звонилку», но затем выстроились в аккуратный круг. Пользователи разделились на три основных лагеря: одни считают, что на поведение муравьев повлияла вибрация, другие полагают, что так они отреагировали на усиление излучения. Третья группа предложила испытать муравьев другой мелодией вызова. Есть и те, кто полагает, что танцы - ловкая подделка.