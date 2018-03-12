Тракторист-бунтарь рассказал, чем возмущены в глубинке 8 12.03.2018, 10:07

3,053

Фото: gazetaby.com

Жители деревни Тарасовичи Кореличского района получают зарплаты по $85.

Тарасовичи расположены недалеко от трассы, связывающей райцентр Кореличи и поселок Мир с известным на всю страну замком. Беглого взгляда хватает, чтобы понять, что деревня вымирает. Местные клуб и школа закрыты. Магазин, как говорят сельчане, «закопали» – теперь сюда приезжает автолавка. На улицах деревни практически не встретишь молодежи, пишет «Салідарнасць».

Местный житель Александр Кныш живет в той же хате, в которой когда-то вырос. В отличие от многих сверстников, в молодости он не уехал из деревни. Объясняет, что тогда на селе еще можно было неплохо жить.

Но уже дети Александра оставаться в Тарасовичах не захотели: «А хто хоча ў калхозе за капейкі рабіць? І каб жыць у дзярэўні, шмат трудзіцца трэба».

Александр среди сельчан имеет имидж оппозиционера. Не потому что ведет политическую активность, а потому что не боится сказать правду и задать вопрос начальству.

Механизатор рассказывает о работе коллег-трактористов. В летний период трудятся без выходных: с 7 утра и до 9, а то и 10 часов вечера. Если несколько лет назад за это получали 10-12 «старых» миллионов в месяц, то теперь 600-700 рублей. В другие поры года зарплата составляет около 400 рублей.

– Каб і хацелі людзі прыкласці ўсе сілы і зарабіць, дык не дадуць, нешта абрэжуць. Вось нядаўна абрэзалі надбаўку за перапрацоўку, – рассказывает тракторист.

В Тарасовичах считается, что механизаторы еще хорошо зарабатывают. Труднее всего приходится разнорабочим, которые ходят в бригады КУСП «Черняховский-Агро». Местная жительница показывает расчетные листки. Вот за январь нынешнего года: при 21 рабочем дне – 166 рублей зарплаты.

Журналисты интересуются, почему местные жители не перебираются в агрогородки, где условия, по замыслу, должны быть лучше. Объясняют: агрогородок находится в соседней деревне Турец, где тот же колхоз и те же зарплаты: «Дык якая розніца?»

Сельчане с возмущением рассказывают, что иногда в бригадах их могут далеко отвезти на работы, а назад приходится возвращаться пешком.

Недавно они получили еще один удар: на территории местного хозяйства построили свинокомплекс.

Местные утверждают, что их мнением при этом не интересовались — просто поставили перед фактом. Доносящаяся оттуда вонь не самое страшное: в 2014-м решением райисполкома жителям деревень Тарасовичи, Велетово и Великая Слобода запретили содержать на личных подворьях свиней. Произошло это спустя два года после того, как в Кореличском и соседнем Новогрудском районах из-за вспышки АЧС было массово уничтожено свиное поголовье.

– Раней кабанчыка заб’еш, дык сваё мяса і сала будзе. А цяпер што? – возмущаются в Тарасовичах. – Як гэту «манюшку» пабудавалі, людзі паспрабавалі свіней хаваць. Дык у суседнюю Слабаду прыехалі з міліцыяй і аблажылі штрафамі. Не глядзелі, што у сям’і дзеці малыя – ім на людзей пляваць.

Может быть на свинокомплексе продают мясо сельчанам по льготной цене? Местные жители утверждают, что нет.

Наблюдающий за происходящим в деревне механизатор Александр Кныш, несмотря на объявленный в стране Год малой родины, пессемистичен в своих рассуждениях:

– Ніхто на гэтых людзей не глядзіць, трымаюць іх за быдла. Нічога добрага з гэтай уладай не будзе. Патрэбны нейкія змены, а у нас усё па накатанай, дзярэўня даходзіць да ручкі. Хто сюды паедзе?