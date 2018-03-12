Австриец напал на посольство Ирана в Вене 1 12.03.2018, 10:22

Мотивы действий 26-лентнего гражданина Австрии пока неизвестны.

В ночь на понедельник была совершена попытка нападения с ножом на военного, что нес службу возле резиденции посла Ирана в Вене.

Об этом сообщает издание Kurier.

Нападение произошло около 23.35. На страже возле резиденции иранского посла стояли двое военных, когда на одного из них набросился неизвестный.

Солдат сначала пытался защитить себя с помощью баллончика с перцовым спреем. Когда это не сработало, военные открыли огонь. Они сделали как минимум четыре выстрела.

В результате нападавший погиб. Солдата с порезом руки и в состоянии шока отвезли в больницу.

Как выяснилось позже, нападение совершил 26-летний гражданин Австрии. Его мотивы неизвестны.

Полиция Вены после нападения усилила охрану дипломатических представительств в австрийской столице.