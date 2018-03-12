Туристы смогут оплачивать проживание биткоинами 12.03.2018, 10:16

Крупнейший южнокорейский сервис бронирования отелей будет принимать криптовалюты.

Крупнейший южнокорейский сервис онлайн-бронирования отелей Yeogi Eottae, название которого переводится как «Что думаете об этом месте?», заключил партнерское соглашение с криптовалютной биржей Bithumb, сообщает altcoin.info.

Партнерство с Bithumb, скорее всего, позволит Yeogi Eottae интегрировать все криптовалюты, представленные на платформе, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS, Bitcoin Cash, Ripple и других.

Пресс-секретарь Bithumb заявил, что партнерство с Yeogi Eottae позволит Южной Корее последовать тенденциии, установленной Японией и США, в принятии криптовалют в качестве способа оплаты и средства обмена. Также он подчеркнул, что предприятия в Южной Корее пытаются сделать транзакции с криптовалютами таким же простымы, как и наличные платежи:

«Благодаря формированию стратегического партнерства между Bithumb и крупнейшей в стране платформой бронирования отелей Yeogi Eottae, Южная Корея сможет последовать за глобальной тенденцией использования криптовалют в качестве средства оплаты. Bithumb и Yeogi Eottae обсуждают способы эффективной обработки криптовалютных транзакций, с целью предоставления гарантий относительно того, что тратить криптовалюту так же просто, как тратить бумажные деньги».

Помимо Yeogi Eottae, Bithumb партнерствует с другим крупным ритейлером в Южной Корее WeMakePrice - лидирующей платформой в сфере электронной коммерции в стране. Эти сотрудничества приведут к резкому увеличению использования криптовалют на южнокорейском рынке.

Спрос на криптовалюты в Южной Корее ожидаемо упал после того, как в январе произошла крупная коррекция рынка. Повлияло и падение цен в феврале и марте.

Но криптовалюты в Южной Корее уже вторглись в мэйнстрим, и почти каждый потребитель в стране знает о них, особенно о биткоине. Такая высокая осведомленность о криптовалютах дает рынку уникальную возможность для быстрого роста в регионе.

Несколько компаний уже сотрудничают с ресторанами, кафе и продовольственными франшизами для распространения криптовалютных банкоматов и киосков по всей стране, чтобы сделать криптовалюты более доступными для случайных пользователей и новичков, без прохождения верификации (KYC) и строгих проверок, связанных с борьбой по отмыванию денег (AML).