Санкции США могут помешать управделами Лукашенко купить «Сбербанк Украина» 2 12.03.2018, 10:29

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Один из главных акционеров банка «Паритет», Виктор Шейман, находится под американскими санкциями.

На покупку украинского Сбербанка остался единственный претендент - банк Паритет, принадлежащий управлению делами Лукашенко, пишет российский «КоммерсантЪ».

Как сообщили изданию в НБУ, бизнесмен Валерий Хорошковский, претендовавший на покупку Сбербанка, не подал документы для согласования сделки в Нацбанк.

«21 декабря 2017 года НБУ официально получил необходимый пакет документов от управления делами президента Республики Беларусь для покупки украинского Сбербанка через Паритетбанк», - уточнили в НБУ, отметив, что других заявок на данный момент нет.

«Учитывая наличие у Сбербанка дочерней структуры в Беларуси, БПС-банка, сделка позволит хоть частично вернуть около $1 млрд межбанковских кредитов головной структуры украинскому подразделению», - отмечает издание и добавляет, что в эта сумма учитывает максимальную цену сделки выше отметки в $170 млн.

Тем не менее, согласованию сделки со стороны НБУ может помешать тот факт, что один из главных акционеров «Паритета» Виктор Шейман в настоящее время находится под жесткими санкциями США и стран Европы.

«Паритетбанк» - 15-й банк Республики Беларусь по размеру активов. 99,83% банка владеет управление делами Лукашенко.

«Сбербанк Украина» принадлежит российскому Сбербанку и входит в топ-7 украинских банков. Переговоры о его продаже ведутся второй год, однако активизировались они после введения Украиной санкций против «дочек» российских госбанков весной 2017 года, которые были продлены еще на год 6 марта 2018 года. Санкции запрещают украинским банкам проводить операции в пользу материнских структур.