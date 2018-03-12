Дело Скрипаля: жителям Солсбери советуют постирать одежду 1 12.03.2018, 10:45

Предупреждение касается почти 500 человек.

Здоровью сотен жителей английского Солсбери потенциально угрожает нервно-паралитическое вещество, которым неделю назад были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщили власти и рекомендовали жителям постирать одежду, передает русская служба Би-би-си.

Сергей и Юлия сходили в ресторан Zizzi и паб The Mill в минувшее воскресенье, вскоре после чего были найдены без сознания на скамейке в парке между этими заведениями. Они до сих пор в больнице в критическом состоянии, а в город стянуты войска химзащиты.

Как стало известно, следы нервно-паралитического вещества были обнаружены в ресторане Zizzi на столике, за которым сидели Скрипаль с дочерью, и рядом с ним. Этот столик был вывезен и, как сообщается, уничтожен.

Госсоветник по вопросам английского здравоохранения Салли Дэвис сказала в субботу, что риск для населения по-прежнему оценивается как низкий.

"Несмотря на то, что в Zizzi и The Mill нашли следы нервно-паралитического вещества, я убеждена, что они никак не навредили здоровью посетителей", - заявила она.

В воскресенье власти вновь подтвердили, что риск для здоровья населения остается минимальным.

Тем же, кто опасается, что унес с собой микрочастицы яда на одежде и со временем - через недели и месяцы - это скажется на самочувствии, английская главврач посоветовала постирать одежду, а телефоны, сумки и украшения протереть влажной салфеткой.

Британские власти определили, но пока не называют вещество, от которого пострадал также полицейский, обследовавший дом Скрипаля.

События в Солсбери уже неделю не сходят с первых полос британских газет и чреваты дальнейшим осложнением отношений Великобритании с Россией, если следствие найдет руку Москвы, предупреждали власти.

Кремль отрицает причастность к этому инциденту, равно как и к предыдущему аналогичному преступлению - отравлению экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году.

Меньше 500 человек

Главврач Дэвис сказала, что ее советы относятся только к тем, кто был в злополучных заведениях с 13:30 воскресенья, 4 марта, и вплоть до их закрытия в понедельник вечером, когда стало ясно, что дело принимает общественно опасный оборот.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что это лишь мера предосторожности, и совет относится только к тем, кто посещал эти места в указанное время, - по моим данным, это меньше 500 человек", - сказала она.

В субботу министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд провела второе за неделю заседание чрезвычайного комитета COBRA, посвященное инциденту в Солсбери.

Она сказала, что к расследованию привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции. У следствия уже две сотни свидетелей и более 240 улик.

Ресторан и паб по-прежнему закрыты, парк со скамейкой оцеплен, как и дом Скрипаля на окраине Солсбери. Вдобавок к этому в пятницу полиция накрыла тентами и оцепила могилы жены и сына Скрипаля на местном кладбище.

Мэй под огнем критики

Очередное покушение на жизнь бывшего офицера российских спецслужб в Великобритании осложнило жизнь и без того шаткому правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй.

Мэй была министром внутренних дел в 2016 году, когда спустя 10 лет после смерти Литвиненко судья Высокого суда сэр Роберт Оуэн по итогам общественного дознания пришел к выводу, что экс-офицер ФСБ был убит и "вероятно" - с одобрения президента России Владимира Путина.

Расследование убийства Литвиненко указало на возможную роль Путина.

После этого Мэй написала письмо вдове Марине Литвиненко и пообещала "принять все меры для того, чтобы впредь навсегда защитить Великобританию и ее граждан от подобных преступлений".

"К сожалению, трагедия повторилась. А значит, правильные выводы не были сделаны, а принятых мер оказалось недостаточно", - сказала Марина Литвиненко Би-би-си.

Она призвала консерваторов отказаться от денег доноров, связанных с Россией.

Заступая на премьерский пост в июле 2016 года, Мэй обещала дистанцировать партию от российских капиталов.

Дело Скрипаля вернуло внимание общественности к этой теме, и политические противники не преминули воспользоваться случаем.

Дело Скрипаля: Лондон обещает решительный ответ, если Москва причастна

За время премьерства Мэй консерваторы получили более 800 тысяч фунтов пожертвований от связанных с Россией доноров, выяснила газета Sunday Times.

"Вскрывшиеся факты ставят под вопрос готовность Терезы Мэй призвать Россию к ответу за ее действия - в момент, когда партия фактически существует на деньги близких союзников Кремля", - сказала газете Ниа Гриффит, один из министров теневого кабинета оппозиционной Лейбористской партии.

Консерваторы в ответ заявили, что им нечего скрывать, все пожертвования задекларированы в установленном порядке, а усилия правительства направлены на то, чтобы "ужесточить финансовое регулирование с целью предотвратить приток коррупционных доходов из России в Великобританию".

Для этого правительство готовится принять свою версию американского "списка Магнитского", пишет другая британская газета, Telegraph.

Обсуждение списка, в который должны попасть официальные лица, причастные к коррупции и нарушению прав человека, началось давно - еще до отравления Скрипаля, написала Telegraph.