71-летний минчанин стал выпускником БГУ 12.03.2018, 10:55

Пенсионер получил диплом по специальности «Литературно-художественное творчество».

В Белорусском государственном университете - необычный выпускник. 71-летний пенсионер Семен Елизаров получил диплом Института журналистики БГУ по специальности «Литературно-художественное творчество».

Мужчина всю жизнь проработал в строительной отрасли, работал на Братской ГЭС, возводил атомные электростанции, пишет агентство «Минск-Новости». С детства Семен Федорович писал стихи, записывал воспоминания, интересные случаи из жизни. Два года назад он решил профессионально изучить поэтику и особенности писательского мастерства и стал студентом факультета повышения квалификации и переподготовки Института журналистики БГУ.

- В студенческой среде нормально себя чувствовал. Завершать жизнь, играя возле подъезда в домино? Не так мы, старые комсомольцы, воспитаны. Было легко учиться. А главное - интересно, - рассказал выпускник корреспонденту агентства.