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Израиль обогнал по росту экономики страны OECD

  • 12.03.2018, 11:28

Организация по сотрудничеству и развитию признала экономику Израиля фаворитом.

Организация по сотрудничеству и развитию (OECD) представила отчет гендиректору министерства финансов Израиля.

По сообщению Walla (перевод – cursorinfo.co.il), из отчета за 2016-2017 г.г. следует, что с 2012 года средние темпы роста израильской экономики составляют 3.3%, что существенно выше среднего в странах-членах OECD. В то же время темпы роста экспорта в Израиле одни из самых низких в OECD. С 2012 по 2016 г.г. они составляли в среднем 0,5%. Ниже они только в Финляндии — 0,4%.

Вместе с тем в отчете отмечается низкий уровень трудовых навыков среди ультрарелигиозного и арабского населения Израиля. Это приводит к тому, что представители этих групп населения заняты на низкооплачиваемых работах и не имеют перспектив по повышению своей квалификации и материального достатка. Последнее, в свою очередь, приводит к росту имущественного и социального неравенства в стране.


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