В районе вокзала в Минске начнут строить «Минск Сити Молл»
- 12.03.2018, 11:30
Начало строительства торгово-развлекательного комплекса запланировано на апрель 2018 года.
Торговый комплекс Minsk City Mall за 28 млн долларов начнут строить возле железнодорожного вокзала в апреле, пишут «Минск-новости».
Начало строительства торгово-развлекательного комплекса запланировано на апрель 2018 года.
Объект разместится на земельном участке площадью 1,8 га в районе пересечения ул. Толстого и ул. Вокзальной. Проектом предусматривается возведение торгово-развлекательного центра и многоуровневой парковки. Последняя будет размещена над станцией метро «Вокзальная».