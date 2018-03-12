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В районе вокзала в Минске начнут строить «Минск Сити Молл»

  • 12.03.2018, 11:30

Начало строительства торгово-развлекательного комплекса запланировано на апрель 2018 года.

Торговый комплекс Minsk City Mall за 28 млн долларов начнут строить возле железнодорожного вокзала в апреле, пишут «Минск-новости».

Начало строительства торгово-развлекательного комплекса запланировано на апрель 2018 года.

Объект разместится на земельном участке площадью 1,8 га в районе пересечения ул. Толстого и ул. Вокзальной. Проектом предусматривается возведение торгово-развлекательного центра и многоуровневой парковки. Последняя будет размещена над станцией метро «Вокзальная».


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