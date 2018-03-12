Крик души студента БНТУ: IT-страна? У нас даже запрещают писать курсовые на компьютере! 15 12.03.2018, 11:41

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Просто обидно за страну.

Студент строительного факультета БНТУ написал письмо в редакцию nn.by:

«Я почти заканчиваю Белорусский национальный технический университет, строительный факультет. И вот в то время, как мы «строим ИТ-страну», преподаватели строительного факультета запрещают использовать компьютер для выполнения курсовых работ.

Мотивируют, что борются с плагиатом. Но это нонсенс. Никому не секрет, что существует целая индустрия по переписывании «курсачей». Кто хочет списать и купить - сделает.

Еще одна отговорка преподавателей: плагиаторов и купцов курсовых не изгнать, так запрещают, чтобы хоть как-то «воспитать» вот такими глупыми требованиями. Чушь!!! Просто преподаватели держатся за мелкие премии (известно, что если отсчитывать много - премия гудбай), а еще им лень принимать пересдачи, ведь вторая работа есть, и иногда она не вторая, а первая, а преподавание - по порыжевшему от времени конспекту студенческих времен преподавателя. Да и к тому же, почему из-за бездельников страдают нормальные студенты?

Еще один нонсенс. В строительной отрасли существуют стандарты. Беларусь два года назад перешла на европейские с советских. А вот кафедра металлоконструкций учит по сегодняшний день советским, некоторые из которых отменены даже в России.

И даже запрещают использовать европейские в учебном проектировании. Одна из мыслей, почему так – это потому, что 90 процентов преподавателей не хотят разбираться ни с чем новым и работают по старым СНиП (строительным нормам), но дают работу остальным 10%, которые приглашают студентов на платные курсы по изучению еврокодов. В учебное время консультировать студентов, как работать с евронормам, из этих 10% преподавателей отказывается половина - идите на платные курсы. Это очевидная низость и мерзость. Но хороший способ сосать деньги из проектных фирм.

Смотрите. Каждый год из 200 студентов выпуска 60 идут в проектирование. За пять лет освоили бы эти нормы во всех фирмах. Но нет. Преподаватели, видно, намеренно не учат, чтобы сосать деньги из фирм. Приезжают два человека раз в год и проводят курсы по новым нормам без отрыва от производства и за большие деньги.

Что не мешает кафедре осваивать деньги государства уже десять лет на изучение европейских норм и рассказывать на конференциях, как они интегрировали их в учебный процесс.

Следует отметить, что не весь строительный факультет гнилой, есть преподаватели, которым хоть и 80, но они авторы самого современного и шикарного из русскоязычных учебников по механике - их люблю и уважаю. Тогда как у некоторых других преподавателей требования настолько глупы, что нельзя даже использовать программируемый калькулятор!

Ведь преподаватель не увидит ход вычислений (например A + B = 3 + 2 = 5, а на калькуляторе, не говоря о системах инженерных вычислений, так не сделаешь. Они выдадут на дисплей ответ А + B = 5, а преподаватели все перечеркивают. Они еще говорят: «в наши времена (60-е) мы и вовсе без калькуляторов жили и выросли нормальными людьми». Еще говорят, что где-то в Германии тоже такие же требования. Но это полная чушь. Большинство из преподавателей и языков иностранных не знают.

Я вот знаю студентов из Франции и Польши - нигде нет такого. Наоборот, в учебных программах делают акцент на овладение компьютерными технологиями.

Может показаться, что это мелочь. Но не совсем. Во-первых, это отставание от мира. Во-вторых, глупая муштра готовит рабов, а не творцов. В третьих, бай-бай экспорт тех же инжиниринговых услуг. В-четвертых, бай-бай иностранные студенты (стройфак с неизменной с 60-х годов программой просит бешеные деньги с иностранцев за подготовку на русском языке). В-пятых, консервируется отставание строительной отрасли.

Для меня это все почти закончено, работаю над дипломом, но жаль потраченного времени. И обидно за страну».