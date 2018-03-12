Эксперты назвали претендентов на звание «Всемирный автомобиль года» 12.03.2018, 12:01

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Номинанты были названы на автошоу в Женеве.

Организаторы международного конкурса World Car of the Year определили претендентов, которые могут получить звание "Всемирного автомобиля года", пишет "Новое время".

Номинанты были названы на автошоу в Женеве, а победителя выберут 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке, сообщает Autoexpress.

Трофей World Car of the Year в 2018 году могут получить Range Rover Velar, Mazda CX-5 или Volvo XC60. Именно британская, японская и шведская модели получили больше всего голосов от 80 экспертов, двое из которых представляли Auto Express.

Интересно, что в этом году награду точно не получит немецкий автомобиль - впрервые с начала проведения конкурса в 2005 году в списке финалистов нет модели из Германии. Зато за звание "Лучший представительский автомобиль" будут бороться сразу три немецких авто - Audi A8, Porsche Cayenne и Porsche Panamera.

Претендентами на победу в категории "Лучший городской автомобиль" стали Ford Fiesta, Suzuki Swift и Volkswagen Polo. Обладателем звания "Лучший "зеленый" автомобиль" может стать BMW 530e iPerformance, Chrysler Pacifica Hybrid или Nissan Leaf, а "Лучшим спорткаром" - BMW M5, Honda Civic Type R или Lexus LC 500.

Победителем прошлогоднего конкурса стал кроссовер Jaguar F-Pace, который опередил по количеству голосов Audi Q5 и Volkswagen Tiguan.

Всемирный автомобиль года (англ. World Car of the Year) — международная награда в области автомобилестроения, которая присуждается группой профессиональных международных автомобильных журналистов из более чем 20 стран мира. Конкурс был создан в 2003 году организацией World Car Awards (WCA) и проводится ежегодно, начиная с января 2004 года. Первую награду в 2005 году получила модель Audi A6.