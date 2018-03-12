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Видеофакт: Рабочие «Пинскдрева» обратились к гражданам России

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  • 12.03.2018, 12:10
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Совет рабочих «Пинскдрева» призвал не покупать продукцию предприятия.

В соцсетях появилось короткое видео, на котором группа мужчин в масках озвучивает претензии к дирекции мебельного холдинга. Себя они называют «Советом рабочих «Пинскдрева», пишет nn.by.

«Пинскдрев» — рабовладельческое предприятие, утверждают авторы видео и призывают клиентов — особенно россиян — бойкотировать продукцию.

«Мы предложили почтить память погибших от взрыва завода ДСП минутой молчания [В 2010 году на заводе по производству ДСП произошел взрыв, погибли 14 человек — Ред.]. По заводу бегали мастера и угрожали, что если у кого-нибудь остановится станок, то такой человек будет уволен», — говорят участники видеообращения.

Также они обращают внимание на частые случаи гибели рабочих на предприятии. Отметим, что за 2 месяца 2018 года погибло уже двое рабочих: в январе мужчину травмировало оборудованием, а в начале марта тело обработчика древесины нашли на территории одного из предприятий холдинга.

Но действительно ли люди на видео имеют отношение к предприятию? Знает ли руководство, кто они? Что ждет протестующих? Действительно ли имела место история с минутой молчания?

Директор по работе с персоналом «Пинскдрева» Николай Трушко сообщил, что предприятие подаст иск в суд. Подробно ответить на вопросы, озвученные в видеообращении, Трушко не пожелал.

«Мы пойдем в суд, подадим иск за клевету. Видео это записал Дмитрий Кудренок, который сейчас в России или где-то там. Все, больше никаких комментариев», — сообщил он.

Дмитрий Кудренок работал на «Пинскдреве» и возглавлял «Совет рабочих» еще 6 лет назад, после чего был уволен.

Стоит отметить, что формально в Беларуси работники имеют право на забастовку или другие формы протеста, но реальность такова, что участникам протестов грозят увольнения.


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