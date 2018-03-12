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В совхозе под Слуцком для контроля за работой установили видеокамеры

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  • 12.03.2018, 12:29
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Маразм всего дошел до того, что поставили камеры даже там, где работники переодеваются.

Об установке видеокамер и демонтаже туалета на производстве в редакцию «Слуцкого Курьера» написали сотрудники «Совхоза Рачковичи». Для чего нужны камеры, объяснила администрация совхоза.

Текст письма работников совхоза приводим без изменений (оставив мнение, но убрав только бездоказательные утверждения):

«Недавно, в ГП «Совхоз Рачковичи» начальство поставило камеры на территории колхоза и убрало туалеты. Работники спрашивали у директора, куда им ходить в туалет. /… внятного ответа получено не было — Прим. ред…/

Работники не знают, куда деться, везде камеры — туалетов нет. Маразм всего дошёл до того, что поставили камеры даже там, где работники переодеваются.

Начальство разъезжает на «джипах» и их не волнует быт людей, условия работы, они спокойно разъезжают в тепле и уюте, им есть куда сходить в туалет и за ними не следят каждую минуту. /…/ а туалет в колхозе построить не могут".

Комментарии администрации:

«Новый туалет для работников готов, его установят через нескольких дней, когда сделаем выгребную яму. Один туалет на территории есть, он работает, — пояснила ситуацию Ольга Красуцкая, заместитель директора «Совхоза Рачковичи».

— Видеокамеры установлены по периметру мехдвора и в производственных помещениях для контроля за работой и предотвращения воровства. В раздевалке видеокамеры нет, она установлена в комнате отдыха, чтобы там не курили. Всего будет установлено 16 камер.


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