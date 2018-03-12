Торговля с Китаем идет в убыток стране 1 12.03.2018, 12:20

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Большее отрицательное сальдо по итогам года у Беларуси было только в торговле с Россией.

Согласно данным Национального статистического комитета, экспорт в Китай в прошлом году составил всего 362,7 млн долларов, а импорт из этой страны вырос до 2,743 млрд долларов. В итоге отрицательное сальдо во внешней торговле Беларуси с Китаем достигло суммы в 2,381 млрд долларов, пишет «Завтра твоей страны».

Большая отрицательная величина по итогам прошлого года у Беларуси была только в торговле с Россией – «минус» 6, 764 млрд долларов. Экспортно-импортные операции с Россией и Китаем во многом определили общее положение дел во внешней торговле в 2017 году – отрицательное сальдо в 5 млрд долларов.

Отметим попадание в топ-10 ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси в 2017 году Турции. Эта страна, резко нарастившая поставки овощей и фруктов в Беларусь, стала источником третьего по величине отрицательного сальдо – 673 млн долларов.

Самый значимый прирост экспорта из Беларуси зафиксирован с Зимбабве – в 86 раз (19 млн долларов).

Основные объемы импорта распределились между Россией, Китаем, Германией, Польшей, Украиной, Турцией, Италией, США, Литвой и Нидерландами.