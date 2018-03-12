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В Непале потерпел крушение пассажирский самолет

  • 12.03.2018, 12:48
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Фото: @IsarojB

Лайнер с 80 человеками на борту загорелся при посадке в аэропорту Катманду.

В международном аэропорту Трибхуван возле непальской столицы Катманду при посадке загорелся пассажирский самолет. Об этом сообщает местное издание Setopati.

СМИ сообщают, что на борту могло находиться до 80 человек.

Фото: twitter.com/amritna
Фото: @pzstha
Фото: @Prashant68

Информацию об инциденте подтвердил представитель местной полиции. Лайнер принадлежит авиакомпании US-Bangla Airlines и совершал рейс из столицы Бангладеш — Дакки. По данным Setopati, сгоревший самолет был лайнером Bombardier Dash 8 Q400.

Издание Katmandu Post со ссылкой на местную полицию сообщает, что во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на футбольном поле близ аэропорта. После этого машина загорелась.

На месте крушения виден большой столб дыма. Фотографию с места инцидента в Twitter опубликовали очевидцы.

Министр по делам туризма Непала Суреш Ачарья сообщил что экстренным службам удалось спасти из огня 17 пассажиров, они доставлены в больницы. По данным властей, в результате аварии есть жертвы, их точное число пока неизвестно.

На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, что пожарным удалось потушить огонь, однако фюзеляж самолета почти полностью сгорел.


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