В Непале потерпел крушение пассажирский самолет
- 12.03.2018, 12:48
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Лайнер с 80 человеками на борту загорелся при посадке в аэропорту Катманду.
В международном аэропорту Трибхуван возле непальской столицы Катманду при посадке загорелся пассажирский самолет. Об этом сообщает местное издание Setopati.
СМИ сообщают, что на борту могло находиться до 80 человек.
Информацию об инциденте подтвердил представитель местной полиции. Лайнер принадлежит авиакомпании US-Bangla Airlines и совершал рейс из столицы Бангладеш — Дакки. По данным Setopati, сгоревший самолет был лайнером Bombardier Dash 8 Q400.
Издание Katmandu Post со ссылкой на местную полицию сообщает, что во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на футбольном поле близ аэропорта. После этого машина загорелась.
На месте крушения виден большой столб дыма. Фотографию с места инцидента в Twitter опубликовали очевидцы.
Министр по делам туризма Непала Суреш Ачарья сообщил что экстренным службам удалось спасти из огня 17 пассажиров, они доставлены в больницы. По данным властей, в результате аварии есть жертвы, их точное число пока неизвестно.
На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, что пожарным удалось потушить огонь, однако фюзеляж самолета почти полностью сгорел.