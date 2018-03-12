Программист: Cитуация с маршрутками напоминает старый анекдот 3 12.03.2018, 12:53

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Люди не готовы ждать еще 10 лет, пока Минтранс достигнет достойного уровня перевозок.

Максим Новиков собрал вместе критерии, которым должен соответствовать междугородний общественный транспорт, чтобы быть удобным для современного пассажира. Правда, констатирует он, все это в Беларуси уже работало.

«Салiдарнасць» публикует материал читателя с небольшими сокращениями.

В XXI столетии самый ценный ресурс, который есть у человека – это его время. Таким образом всё, что его экономит – ценно по умолчанию. Особенно это касается междугородних поездок, когда речь идёт не о минутах, а о часах, или даже иногда десятках часов, которые приходиться отдать на то, чтобы оказаться в нужном месте.

Порой минута, потраченная на то, чтобы подобрать человека с остановки по дороге – может сэкономить многие часы его жизни!

Но наличие даже самого быстрого средства передвижения теряет смысл, если оно отправляется в неподходящее вам время, и прибывает в точку назначения слишком поздно, или же отправляется из начального пункта слишком рано, когда на него ещё нет возможности попасть.

График движения любого общественного транспорта должен подстраиваться под нужды тех, кто им пользуется, то есть пассажиров.

В Беларуси 115 городов, многим жителям которых необходимо регулярно перемещаться между ними, и в особенности – по направлению к районным и областным центрам, ну и, конечно, к городу Минску – столице и узловой точке на карте Беларуси.

А ещё по трассам между этими городами расположены многие тысячи меньших населённых пунктов, жителям которых также нужно добираться не только в ближайший город, но и в другие места Беларуси. И междугородние маршруты – то, что делает это возможным.

Давайте же рассмотрим подробно, каким критериям должен соответствовать междугородний общественный транспорт, чтобы быть удобным современному пассажиру.

Адекватный график движения

Люди обычно пользуются междугородным транспортом не хаотично, а по вполне понятным причинам, связанными с их образом жизни: студентам нужно ездить на учёбу и домой, работающим людям попадать вовремя на своё рабочее место, больным – к своим врачам, родителям – к своим детям, и так далее.

Обычно если человеку нужно добраться из деревни или небольшого городка в крупный город по учёбе или работе, то ему нужно быть на месте не позже 8-9 утра, а для этого выезжать из начальной точки транспорт должен порой в 5-6 утра, а то и раньше. Возвращаться же домой нужно или так, чтобы успеть на последний пригородный транспорт (иначе придётся ночевать на вокзале или платить бешеные деньги за такси), или так, чтобы учёба/работа ко времени отправления уже закончились, то есть обычно после 6-8 вечера, а то и позже.

А ещё ведь есть такое, что нужно добраться из одной области Беларуси в другую, как, например, человек, который живёт и работает в Барановичах (по распределению), а родители живут в Новополоцке: и тут ещё нужно умудриться состыковать рейсы так, чтобы добраться сперва в Минск, а потом из Минска в нужное место.

Чтобы человеку не пришлось терять время впустую, в идеале между рейсами не должно быть промежутка больше часа.

Понятно, что в каждый промежуток времени поток пассажиров может быть разный: когда-то нужно доставить до дома сотни человек, а когда-то едет всего десяток – соответственно, размер и количество транспорта также нужны разные.

Посадка на любом остановочном пункте по маршруту следования

Множество людей живут не в районе вокзала, откуда отправляется транспорт в нужном направлении, а в иных частях города или вообще в других населённых пунктах по маршруту следования.

Соответственно, на то, чтобы добраться до автовокзала и дождаться там нужного рейса, могут уйти часы жизни человека, что совершенно неприемлемо в современном мире, особенно если люди живут недалеко от маршрута, по которому транспорт будет ехать в нужном направлении. И им куда проще выйти на ближайшую остановку и там подождать нужный рейс, чем тратить своё время и деньги на то, чтобы добраться до вокзала (а если это раннее утро или поздний вечер, и нет возможности доехать на общественном транспорте, то цена такси до места посадки в междугородний транспорт может быть в разы дороже самого междугороднего рейса).

Таким образом, возможность сесть по дороге в нужный транспорт является реально востребованной и жизненно необходимой. Однако, чтобы её реализовать нужно знать, что именно на этой остановке ждёт человек, которого нужно будет забрать, и иметь с ним связь – для этого нужны подходящие инструменты бронирования и грамотная работа диспетчерской службы.

Простое бронирование и покупка билетов

В нашу компьютерную эру тратить десятки минут на попытки дозвониться до диспетчерской автовокзала – занятие бессмысленное, да и работает она не круглые сутки.

Сейчас почти у каждого есть смартфон, на который можно установить мобильное приложение, с помощью которого в течение пары минут можно забронировать место на нужный рейс с выбранной остановки в любое время дня и ночи.

Также приложение сохраняет информацию о пассажире, как например контактный номер телефона, так что диспетчер перевозчика при необходимости в любой момент может связаться с ним для уточнения деталей.

Да и у пассажира есть многоканальный номер мобильного телефона диспетчерской службы перевозчика, по которому он также может позвонить с любым вопросом. К примеру, забронировать себе место, если у него нет доступа к интернету. Даже если вдруг этот номер окажется занят – человеку перезвонят в течении пяти-десяти минут, так как его номер телефона будет определён и записан у диспетчера.

Бронировать и менять одну бронь на другую можно с той же лёгкостью в приложении или по телефону, если это делается не позже, чем за час до отправления – то никаких денег не взимается.

Оплатить же билет можно или через номер брони заранее (если у человека есть такая возможность), или же непосредственно при посадке в автобус водителю (если человек, к примеру, живёт в деревне и у него нет интернета и банковской карточки).

Гибкий график и возможность отмены рейса, если на него нет желающих

Ехать по маршруту, даже если на него не забронировали и не купили ни одного билета, в надежде на то, что кто-то захочет сесть по дороге – не экономично и не экологично.

Если человек знает возможное расписание рейсов и хочет поехать по одному из них – ему достаточно забронировать место (через интернет или позвонив диспетчеру), и он будет знать, что транспорт точно будет, даже если это будет один единственный пассажир.

Зато у перевозчика появляется возможность при отсутствии пассажиров не гонять машину в пустую (что приведёт к убыткам и удорожанию всех остальных рейсов), а отменить конкретный рейс или же пустить на него меньше транспорта или транспорт меньшего размера (что, опять же, сэкономит деньги перевозчика, а значит будет выгодно и пассажиру).

Понятно, что некоторое количество рейсов в день может ездить и несмотря на отсутствие пассажиров, на случай, если человек неожиданно решил ехать, или у него не было возможности никак связаться с диспетчерской. Но это скорее исключение, чем правило.

Предоставление услуг на принципе «on-demand» («по требованию») уже давно доказало свою востребованность и эффективность во многих сферах жизни человека.

Максимально короткое время в пути

Как уже было сказано выше, время – наиболее ценный ресурс, потому чем быстрее человек сможет добраться до нужного места – тем благодарнее он за это будет. Естественно, при условии, если это не будет влиять на безопасность.

Но есть и довольно простые способы сократить время на дорогу: к примеру, нет смысла придерживаться жёсткого графика и впустую стоять на остановках, где никто не садится, тем более если все места уже заняты или забронированы и перевозчик знает, кого и откуда нужно забирать.

Он может двигаться сразу к нужному месту, не тратя время пассажиров на соблюдение никому не нужного графика, когда все желающие воспользоваться данным рейсом и так в курсе, как на него попасть, так как указали, во сколько и с какого остановочного пункта их заберут.

К тому же, в длительной (от двух часов и более) дороге каждые лишние десять минут становятся для многих людей испытанием, особенно если это люди в возрасте, беременные женщины или люди с проблемами со здоровьем.

Комфортные условия в транспортном средстве

Но даже самым здоровым людям будет тяжело перенести длительную дорогу, если при этом нет комфортных условий для этого.

В первую очередь это касается температуры в салоне транспортного средства. Она должна быть постоянной и оптимальной в любое время года: зимой нужно согревать салон, а летом – охлаждать его.

Отсутствие сквозняков также критически важно. Ну и наличие мягких, удобных сидений, конечно, в которых можно провести несколько часов, не прокляв при этом всё на свете.

Приятным дополнением ко всему этому будут такие вещи, как наличие бесплатного Wi-Fi интернета или зарядок для телефонов в салоне: на себестоимости подобные вещи практически никак не сказываются, зато добавляют удобства в долгой поездке.

Рыночная конкуренция

Залогом качества оказываемых услуг является наличие конкуренции, когда любой перевозчик знает, что если он не будет бороться за пассажира и не будет стараться предоставить ему более качественную услугу за меньшие деньги – то найдётся кто-то другой, кто сделает это и пассажиры поедут с ним.

Потому на рынке междугородних перевозок не должно быть никаких устанавливаемых сверху лимитов или конкурсов на определённое время и направление: пусть рынок решит, кто в итоге сможет завоевать доверие пассажиров, а кто нет. В конечном итоге решают именно пассажиры – они голосуют своим рублём.

Доступная цена

Ну и, наконец, последнее по списку, но не по значению. Общественным транспортом чаще пользуются не самые обеспеченные слои населения, а значит его доступность – один из обязательных критериев.

Поездка в 200 км на личном автомобиле обойдётся в среднем в 20 рублей на бензин. Логично, что поездка на общественном транспорте должна быть как минимум в два, а то и в три раза дешевле.

Потому в первую очередь нужно задуматься над оптимизацией затрат. К примеру, частному перевозчику не нужно оплачивать содержание целого автопарка со всеми его служащими, предрейсовый осмотр он может пройти отдельно и обойдётся это куда дешевле.

Диспетчерская служба может быть общая на большое количество частных перевозчиков. Заезд на автовокзал и удорожание за счёт этого билетов на 15% и более – также бессмысленны, если пассажиры будут садиться на протяжении всего маршрута. Таким образом можно снизить издержки и обеспечить достойный уровень сервиса за доступную плату.

Все это уже работало

Возможно, кому-то эти условия покажутся невыполнимыми, но самое интересное в том, что они УЖЕ существовали и по ним УЖЕ работали. На их создание у частного бизнеса ушло 10 долгих лет, но они справились на отлично!

Может, государство и достигнет подобного уровня сервиса в будущем, и я буду этому очень рад, но люди-то не готовы ждать ещё 10 лет, им нужно это уже сегодня. Теперь же ситуация напоминает старый анекдот:

Поймал мужик золотую рыбку и загадывает желание:

– Хочу, чтобы у меня всё было!

– Ладно, – сказала золотая рыбка. – Мужик, у тебя всё было!

Холодно, долго и дорого

Сейчас десятки тысяч беларусов в шоке от того, что удобной и отлично налаженной сети междугородних маршрутных перевозок по многим направлениям не стало в один день.

К сожалению, опыт поездок в государственном общественном транспорте в последние пару недель повторять мало кому хочется: холодно, долго и дорого.

Как ни грустно признавать, в сложившейся ситуации людям проще воспользоваться услугами «бомбил»: да, гарантий безопасности при этом не будет, зато быстро и с большими удобствами. Потому как с возможностями XXI века глупо откатываться к уровню прошлого столетия – люди сейчас совсем другие, иная скорость и образ жизни, которые требуют адекватных времени решений, в том числе и в области транспортных перевозок.

Что же мы имеем в итоге: легальных перевозчиков стало в разы меньше, чем было до этого, а вот нелегалов – наоборот (спрос рождает предложение), потому как государственные перевозчики не могут сейчас предложить необходимого людям уровня услуг. И кто от этого выиграл? В чём междугородние перевозки стали безопаснее или качественнее?

Может, не стоило спешить с принятием правок в закон, не обдумав всё досконально и не обсудив этот вопрос как с частными перевозчиками, так и с пассажирами?

Хотя, ещё не поздно одуматься и остановить хаос, в который превращается рынок междугородних перевозок. Приостановить действие поправок в закон, сесть за стол переговоров и вместе со всеми заинтересованными сторонами прийти к решению, которое устроило бы всех.

Пусть в этой отрасли будет более жёсткий контроль как в сфере соблюдения условий труда, так и в сфере технического состояния транспортных средств и учёта прибыли, но пусть это будет сделано не в ущерб нуждам пассажиров и рыночной конкуренции. Выход найдётся всегда, было бы желание его искать. Давайте же в год малой Родины дадим людям возможность как и раньше добираться на учёбу, на работу, на лечение, ну и конечно домой – в ту самую малую Родину!

Реальные истории пассажиров

С чем реально столкнулись люди на междугородних маршрутах.

Анастасия Ч.

– Хочу рассказать свою историю, почему мне сейчас не удобно ездить на гос транспорте. Я живу в Новополоцке, я – инвалид. В Минске мне делали пересадку органа и мне теперь надо часто ездить туда сдавать анализы и наблюдаться.

Я принимаю лекарстсво строго по времени. Раньше я ездила на самой первой маршрутке в 5.00 чтоб успеть в Минск до 9 утра и сдать анализы в больнице до приема лекарств, а сейчас мне приходится ездить ночным поездом, что очень не удобно: ехать в Полоцк ночью, трястить всю ночь в поезде, чтобы успеть в больницу (и так здоровье не очень). На маршрутке было быстро и не утомительно.

Рома Т.

– Я учусь в Минске на заочке. Сначала снимала квартиру, ездила на поезде или автобусе. У нас автобусы ходят часто, но по времени все равно не сравнить с маршрутками, едут дольше и не каждый час. Потом я попробовала ездить каждый день туда и обратно, получилось чуть более 2 часов на маршрутке. Я поняла, что это дешевле, чем снимать квартиру, и вполне удобно. Я каждый день была дома, видела детей и мужа.

С детьми оставалась свекровь и, учитывая то, что я приезжала вечером домой, она хотя бы ночью от них отдыхала. Мне чаще всего на занятия к 8:15, т.е. к 8 я должна быть на вокзале, чтобы за 15 минут дойти до университета. Первый автобус выезжает в 6:10 и прибывает в 8:45.

При этом в такое время у нас ещё не ходит городской транспорт, значит мне нужно одной по темноте идти на вокзал или вызывать такси (как минимум еще 3 рубля). Маршрутка же забирала меня с ближайшей остановки.

Я так ездила и беременная с токсикозом и на 8-м месяце тоже (и всё время туда и обратно почти 200 км). Так я могла попросить сесть вперёд, чтобы не укачало или если нужно, чтобы остановили машину. В автобусе такое невозможно.

Если нужно быть позже, так легко тоже время отправления подобрать, можно выехать на 7:00 или 7:30. Поспать лишние полчаса тоже важно (особенно в декрете) и приехать по времени так, чтобы прямо прийти к лекции и нигде не выжидать время.

Можно было заказать место на несколько дней вперед и не переживать, что для меня не останется билета. Если я освобождалась ранее или позднее заказанного времени, могла позвонить диспетчеру чтобы мне поменяли время. Иногда это приходилось делать минут за 20. Всегда нормально к этому относились.

Один раз был форс-мажор и меня даже подождали 5 минут (я так опаздывала только 1 раз за 6 лет), обычно прихожу раньше и чтобы не мерзнуть, можно посидеть в машине. Никогда ни один водитель этого не запретил. Так как часто езжу, знаю всех водителей и они меня. Если кто-то живет в одном районе со мной, так еще вечером и домой подвезти могут.

А сейчас нужно ехать вечером, чтобы на один день оказаться в Минске и снимать на ночь квартиру. Или в 3 часа ночи идти на поезд, который будет в Минске в 6 утра и 2 часа где-то сидеть, ждать 8.

Зинаида Д.

– Напишите о социальных рейсах из Солигорска в Боровляны. Заботливый Минтранс пустил один рейс в 5 утра из Солигорска, в 14 часов из Боровлян. Приём до 18.

Все посетители онкоцентра имеют статус инвалидов. Маршрутки забирали прямо у входа в центр им. Александрова, а люди после химиотерапии. Там же в Боровлянах детская областная, госпиталь, детская онкология, хоспис. У маршруток было 8 рейсов. Как сейчас добираются?

Ведь маршрутки были со всех регионов. Добрым словом в огромных ковычках там вспоминают всех, кто заботится о социальном.

Катерина Б.

– Частники спасают Светлогорск. К нам ходит два поезда (1 вечером, 1 ночью), мост часто закрыт на ремонт, поэтому движение поездов отменяют. Государственные автобусы идут по расписанию, удобному только им, ещё и до автостанции добраться нужно. Про уровень госавтобусов я молчу – вы всё знаете сами.

У частников хоть и дороже (хотя не намного), зато расписание удобное, несколько остановок по городу + для нас это реальный шанс не быть оторванным от других городов.

Виталий К.

– Я студент, учусь в другом городе также и в субботу. Всегда бронирую маршрутки на время сразу после учебы и прямо с университета мчусь домой, чтобы побыть там хоть чуть-чуть. Автобусы эти, которые пыльные, вонючие, тесные, которые останавливаются не понятно где по пути к моему городу. И поезда, которые едут тысячу лет и ходят в определенное и неудобное мне время. В этой стране хоть когда-нибудь будут слушать народ?

Наталья М.

– Если кто-то из госструктур читает комментарии, то хочется рассказать про транспорт в Гомельской области. Я часто езжу в Гомель, в онкодиспансер. Он находится на Солнечной, на окраине Гомеля. Там несколько больниц. Есть остановочный пункт, а остановки-нет!

Чтобы уехать в Речицу, нужно ехать в центр на автовокзал, а потом полчаса в обратную сторону мимо той же остановки! Я звонила в Гомель, Речица, возмущалась. Видите-ли, всё зависит от водителя, его характера. Стоишь, мерзнешь, а он мимо.

Елена Я.

– С ужасом вспоминаю времена, когда нужно было добираться с учёбы домой с вокзала. За билетами предварительно выстаивали километровые очереди, ехали стоя, тряслись в ужасных автобусах. Не хочу это вспоминать.

Частники изменили представление о перевозках, сделали их лёгкими и доступными! И ещё: у меня отец-инвалид на костылях, так его маршрутчики в Боровляны от подъезда забирают! А теперь что – на вокзал? И дочке с чемоданами в Минск в институт? Отвратительно – нас снова возвращают в прошлое.