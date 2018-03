Названы победители престижного международного фотоконкурса 12.03.2018, 12:59

Звание «Фотограф года» досталось австралийцу Адаму Фергюсону.

В сети появились имена победителей 75-го международного конкурса фотожурналистики Pictures of the Year International. Имена лауреатов назвали организаторы конкурса, пишет The New York Times.

Звание "Фотограф года" досталось австралийцу Адаму Фергюсону: жюри отметило его серию о нигерийских девушках, которых исламистская организация "Боко харам" пыталась завербовать и превратить в смертниц, пишет segodnya.ua.

В число победителей конкурса, среди прочих, вошли шведский фотожурналист Магнус Веннманн ("Новостная фотография"), американские фотографы Маркус Ям ("Газетная фотография"), Кевин Фрейер ("Главные новости") и Маттиас Хэнгст из Германии ("Спортивные новости") и др.