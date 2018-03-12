СМИ: Лондон готовит изгнание дипломатов РФ и замораживание счетов

СМИ: Лондон готовит изгнание дипломатов РФ и замораживание счетов8
- 12.03.2018, 13:08
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Кабмин Британии разрабатывает «полный спектр возмездия» за отравление Сергея Скрипаля.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала министрам подготовить мощный ответ по дипломатическим, экономическим и военным фронтам, чтобы наказать за случай в Солсбери, который министр внутренних дел Амбер Радд назвал "наглым и безрассудным актом". Об этом пишет издание The Sun (перевод – segodnya.ua).
Руководители разведывательных ведомств получили твердые доказательства того, что отравление было заказано Москвой.
Ссылаясь на свои источники, The Sun утверждает, что Мэй согласилась инициировать ответ в связи с общественным возмущением после применения химического оружия на британской земле.
В частности, санкционное возмездие Британии будет включать:
Немедленное изгнание высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, а также потенциальная отмена виз для связанных с Кремлем олигархов в Лондоне, а также замораживание активов и запрет на поездки.
Заявление о совместном международном осуждении от ближайших союзников Великобритании – президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого лидера Ангелы Меркель.
В более долгосрочной перспективе, – усиление военного развертывания Британии в Восточной Европе с большим количеством самолетов и войск, а также требование к усилению НАТО на саммите альянса в июле
Напомним, российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 5 марта.
Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.
Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Скрипалем.