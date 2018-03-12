Глава МВД Словакии уходит в отставку из-за дела журналиста Куцяка 12.03.2018, 13:24

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Решение призвано помочь урегулировать политический кризис в стране.

Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявил, что подает в отставку, следуя требованию младшего партнера по коалиции, который требует устранения близкого союзника премьер-министра Роберта Фицо на фоне политического кризиса в стране.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

«Это важно для сохранения стабильности, поэтому я решил уйти с должности вице-премьера и министра внутренних дел», - сказал Калиняк на пресс-конференции 12 марта.

Отметим, что ранее министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявлял, что не планирует подавать в отставку из-за дела об убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Напомним, в минувшие выходные десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. Протестующие пришли также к зданиям парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.

На фоне роста протестов против правительства Фицо после убийства журналиста президент Словакии призвал к изменениям в правительстве или внеочередным выборам, чтобы решить «серьезный политический кризис».