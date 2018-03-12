Эксперт: Выход на рынки ЕС нужно было начинать 20 лет назад 2 12.03.2018, 13:36

С 15 марта вступит в силу запрет Россельхознадзора на ввоз белорусской молочной продукции.

Речь идет о запрете на ввоз в Россию широкой номенклатуры продуктов, введение которого Россельхознадзор объясняет регулярными нарушениями белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных требований, пишет thinktanks.by.

Также российская сторона обвиняет белорусскую в реэкспорте и в несанкционированном ввозе на территорию России молочной продукции, которая была недопоставлена потребителям в Казахстане и Кыргызстане. В свою очередь, Минск заявляет, что запрет является мерой по поддержке российских производителей, которым не нравится, что белорусские молочные продукты поставляются по низким ценам. «Без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем.

Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко», - заявил в начале марта Александр Лукашенко.

Доля экспорта молочной продукции в Россию уменьшилась

Проблемы с поставками молока, с которыми белорусские производители регулярно сталкиваются на российском рынке, являются серьезной угрозой для отечественного экспорта. «В настоящее время Беларусь поставляет молоко в 45 стран, но Россия остается основным рынком этой продукции… Согласно официальным оценкам, в 2017 году Беларусь потеряла сотни миллионов долларов на российском продовольственном рынке в итоге санкций, введенных Россельхознадзором. В прошедшем году предприятия Минсельхозпрода увеличили экспорт продуктов на 3.9%, при том, что доля экспорта в Россию уменьшилась. Согласно данным Белстата, в 2017 году Беларусь экспортировала в Россию сгущенного и сухого молока на 371.4 млн. долларов, что на 12.8% меньше, чем в 2016», - говорится в статье, подготовленной Центром экономических исследований BEROC для проекта BelarusDigest.

По мнению эксперта BEROC Олега Мазоля, белорусской стороне в этой ситуации нужно действовать одновременно в двух направлениях: «Беларуси необходимо искать новые рынки сбыта молочной продукции и при этом стремиться не потерять ту долю, которая была наработана на российском рынке».

Беларуси нужно найти сильные позиции в споре

Эксперт считает, что возможности решить вопрос о поставках молочной продукции путем переговоров на российский рынок отнюдь не исчерпаны. «Экономическому блоку правительства необходимо действовать более активно, чтобы устранить разногласия, как на двусторонних переговорах, так и в рамках Евразийского экономического союза. Возможности этого института нужно использовать по максимуму», - сказал Олег Мазоль.

Учитывая, что низкие цены на белорусское молоко во многом обусловлены дотациями сельхозпроизводителям, можно ожидать, что переговоры окажутся непростыми.

«Вполне возможно, что российская сторона будет апеллировать к тому, что Беларусь держит низкие цены на молоко благодаря дотациям. Но ведь и Россия дотирует своих сельхозпроизводителей, в том числе - путем предоставления им дешевых энергоносителей. Если к нам есть вопросы, связанные с льготами, то ведь и российской стороне можно адресовать те же вопросы. Беларуси нужно найти сильные позиции в данном споре и договориться с российской стороной, чтобы впредь не возникало подобных вопросов», - говорит Олег Мазоль.

Выход на рынки ЕС нужно было начинать 20 лет назад

Что касается альтернативных рынков, то в качестве наиболее перспективного эксперт назвал Китай. Как известно, в конце прошлого года были подписаны контракты на поставки в эту страну продуктов питания на сумму в 114 млн. долларов, а в начале марта представитель Минсельхозпрода сообщил журналистам о значительном увеличении доли молочной продукции в общей структуре экспорта в Китай.

Увеличить поставки на географически более близкие рынки стран ЕС будет значительно сложнее. «На рынке Евросоюза хватает своих производителей сельхозпродукции, к тому же для доступа на него существуют нетарифные барьеры. Для того, чтобы сегодня присутствовать на европейском рынке, процедуру получения доступа нужно было начинать 10-20 лет назад - вступать в ВТО, отстаивать свои возможности, согласовывать квоты. Получить доступ на рынки Евросоюза в краткосрочной перспективе практически невозможно. Если говорить о среднесрочной перспективе, нужно скоординировать усилия лучших сельхозпроизводителей под эгидой Минсельхозпрода, чтобы провести переговоры, обеспечить сертификацию лучших предприятий и в конечном итоге выйти на европейский рынок», - считает Олег Мазоль.