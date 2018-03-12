10 самых высокооплачиваемых ролей в истории кино 12.03.2018, 13:43

«Зарплата» может многократно вырасти, если по контракту положены проценты от кассовых сборов.

«Кино, особенно если мы говорим о Голливуде, штука весьма дорогая. Сегодня поговорим о самых прибыльных ролях в фильмах. Уточним, что обычно гонорар для самых высокооплачиваемых актеров составляет $10—30 миллионов. Однако итоговая «зарплата» может многократно вырасти, если по контракту положены проценты от кассовых сборов. Благодаря этому некоторые роли стали особенно золотыми. Грабителям на заметку: сегодня гораздо выгоднее сниматься в кино, чем заниматься черными делишками.

Все суммы приведены с учетом инфляции по состоянию на начало 2018 года. То есть мы указываем не фактически полученные актером деньги, а сумму, которая сегодня соответствует тем деньгам, что выплачивались на момент выхода той или иной картины», - пишет onliner.by.

10. Сандра Буллок — $75 миллионов

Роль: астронавтка Райан Стоун.

Фильм: «Гравитация» (2013 год).

Вообще-то Сандры Буллок не должно было быть в фильме Альфонсо Куарона. Вместо нее именитый режиссер очень ждал Анджелину Джоли, а потом — Натали Портман. Обе актрисы, несмотря на долгие уговоры, согласие на съемку в ленте не дали. Тогда настал черед Сандры Буллок…

И за время съемок никто ни разу об этом не пожалел. Актриса не только полгода готовилась к роли, активно приводя в норму тело, но и принимала деятельное участие в других аспектах, связанных с созданием «Гравитации». В итоге все остались довольны, а близкий друг режиссера картины Джеймс Кэмерон отметил самоотверженность Сандры Буллок больше, чем все остальные составляющие фильма.

За роль астронавтки актриса получила невероятный гонорар — от 20 до 25 миллионов долларов. Плюс ей положены 15% от кассовых сборов и реализации «Гравитации» на физических носителях. Таким образом за одну роль Сандра Буллок заработала около $75 миллионов! К слову, это единственная женщина в нашем рейтинге, дальше своими миллионами будут щеголять исключительно мужики.

9. Харрисон Форд — $76 миллионов

Роль: археолог Индиана Джонс.

Фильм: «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008 год).

Начало нового тысячелетия для Харрисона Форда не задалось. Последний в денежном плане крупный улов дал фильм «К-19», после чего последовали несколько лет перерыва. И вот — продолжение приключений Индианы Джонса. Картина Стивена Спилберга моментально сделала Форда самым высокооплачиваемым актером Голливуда!

Сумма гонорара неизвестна — вряд ли он был очень большой. Но авторы фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» прекрасно знали, что зрители будут толпиться у билетных касс кинотеатров, ведь это продолжение легендарной франшизы. Лента собрала под $800 миллионов, а состояние Харрисона Форда выросло на $76 миллионов.

Для того чтобы заработать эти деньги, у актера ушло меньше трех месяцев — именно столько продолжались съемки. Правда, говорят, что за все это время у 66-летнего Форда был всего один выходной. Впрочем, стоило потерпеть ради такой «получки».

8. Уилл Смит — $110 миллионов

Роль: агент Джей.

Фильм: «Люди в черном 3» (2012 год).

Ну все — пошли стомиллионники. На заре своей карьеры Уилл Смит соглашался сниматься за несчастные $50 тысяч. Но постепенно самооценка актера росла, и за первых «Людей в черном» он получил уже $5 миллионов. Вершины финансового успеха он достиг в 2012 году.

До третьей части «Людей в черном» Уилл Смит не снимался в кино почти четыре года. Наверное, вновь появилась потребность в деньгах, и вот пожалуйста — встречайте новые приключения агента Джея. Гонорар был большой, но для Голливуда не рекордный, в пределах $20 миллионов. Как обычно, дело сделал процент от сборов, благодаря которому Уилл Смит разбогател где-то на $110 миллионов с учетом инфляции.

К слову, точно такой же гонорар (мы имеем в виду $20 миллионов) актер получил за позапрошлогодний «Отряд самоубийц», однако превысить или хотя бы повторить свой рекорд Смиту не удалось из-за меньшего процента от сборов.

7. Том Круз — $112 миллионов

Роль: агент ЦРУ Итан Хант.

Фильм: «Миссия: невыполнима» (1996 год).

Ну все, готовьтесь, дальше чуть ли не половину рейтинга занимает Том Круз. В самой первой «Миссии» он был не только главным актером, но и продюсером, поэтому и условия для себя предусмотрел повыгоднее.

Мировые сборы шпионского боевика в свое время приблизились к полумиллиарду долларов. Почти четверть из них осели в карманах и сундуках 34-летнего Тома Круза! Но отдадим актеру должное — почти все трюки, даже самые опасные, он выполнял сам, без помощи каскадеров.

Летом этого года на большие экраны выйдет шестая часть «Миссии». На сей раз аппетиты Тома Круза разрослись до гонорара в $75 миллионов! Есть все шансы, что новая серия вынесет пожилого красавчика Голливуда на первое или второе место нашего рейтинга.

6. Том Хэнкс — $119 миллионов

Роль: простой человечище Форрест Гамп.

Фильм: «Форрест Гамп» (1994 год).

Этот фильм у многих числится в любимчиках, он постоянно занимает первые места во всевозможных рейтингах, был отмечен шестью «Оскарами», собрал тысячи восторженных отзывов и сотни миллионов долларов сборов.

У Тома Хэнкса с «зарплатой» всегда все было в порядке. Голодать не приходилось во время съемок «Спасти рядового Райана», за который ему выплатили более $40 миллионов. На хлеб с маслом хватило после «Ангелов и демонов», которые принесли актеру под $50 миллионов. И это не говоря о всякой «мелочевке» с жалкими $15—20 миллионами. Но «Форрест Гамп», конечно, в плане доходов пока находится на первом месте.

Режиссер фильма Роберт Земекис и Том Хэнкс долго хотели снять продолжение. Был даже готов сценарий, можно было приступать к съемкам. Однако в конце концов ребята потеряли интерес к сиквелу и в какой-то момент полностью отказались от него.

5. Джек Николсон — $123 миллиона

Роль: Джокер.

Фильм: «Бэтмен» (1989 год).

Думаете, лучше всех образ главного антагониста Бэтмена воплотил Хит Леджер? Это вопрос спорный, но одно ясно точно — больше всего денег на роли Джокера заработал Джек Николсон в ленте Тима Бертона.

Забавно, что Николсон не горел желанием сниматься в «Бэтмене». Уговорить его удалось лишь пообещав надбавку к гонорару в виде отчислений от прибыли. По нынешним меркам накапало больше $120 миллионов, что позволило актеру попасть в Книгу рекордов Гиннесса, пока на пятки не начали наступать более молодые и дерзкие.

Любопытно, что в следующей серии фильмов про Бэтмена, которая вышла в 1992 году, аналогичные условия пытался выторговать для себя Дэнни ДеВито, сыгравший нового злодея — пингвина. Однако студия Warner Bros. отвергла запросы актера, выплатив ему стандартный гонорар и ничего сверх него.

4. Том Круз — $130 миллионов

Роль: крановщик Рэй Фэрриер.

Фильм: «Война миров» (2005 год).

Следующие две строчки в списке самых высокооплачиваемых ролей снова достались Тому Крузу. «Война миров» Стивена Спилберга принесла актеру порядка $130 миллионов. Это при том, что съемки продолжались чуть больше двух месяцев.

Любопытно, что больше трети хронометража фильма приходится на спецэффекты. Казалось бы, Тому Крузу особо нечего было играть. На самом же деле работы хватало, ведь он снова предпочел обходиться без дублеров и каскадеров.

Сборы в размере почти $600 миллионов позволили Тому Крузу вздохнуть спокойно — он все еще самый востребованный сайентолог. Правда, одна роль все-таки принесла ему чуть больше миллионов.

3. Том Круз — $147 миллионов

Роль: агент ЦРУ Итан Хант.

Фильм: «Миссия: невыполнима 2» (2000 год).

Вторая часть «Миссии» многим поклонникам первой серии пришлась не по вкусу. Более того, некоторые вовсе считают ее худшим эпизодом франшизы. Однако именно она позволила Тому Крузу взгромоздиться на третью строчку рейтинга.

У исполнителя роли Итана Ханта вообще не было фиксированной зарплаты. Весь заработок Тома должны были составить только проценты от сборов. Сто миллионов долларов в 2000 году — это почти в полтора раза больше с учетом нынешних цен. В конце концов вышло так, что сумма полученных Крузом денег за съемки в этом фильме стала сопоставима с бюджетом всей картины.

2. Брюс Уиллис — $151 миллион

Роль: психиатр Малколм Кроу.

Фильм: «Шестое чувство» (1999 год).

Выдающееся кино, первая «взрослая» работа режиссера Шьямалана, которая, увы, так и осталась лучшей в его портфолио. Немалый вклад в успех ленты внес Брюс Уиллис. Но за это пришлось очень много заплатить.

Гонорар за участие в фильме был далеко не рекордным. Больше $14 миллионов Брюсу Уиллису платили и в «Армагеддоне», и в третьем «Крепком орешке», и в «Последнем бойскауте». Как вы уже догадались, ни в одной из этих картин актер не получал процент от сборов. А в «Шестом чувстве» — получил. Такова была цена участия Брюса Уиллиса в фильме, от которого никто ничего не ожидал.

Как и в случае с «Форрестом Гампом», после оглушительного успеха «Шестого чувства» ходило много слухов о сиквеле. Благо продюсерам хватило смелости не плодить продолжений, которые все равно не смогли бы превзойти оригинал.

1. Киану Ривз — $212 миллионов

Роль: избранный Нео.

Фильм: «Матрица: Перезагрузка», «Матрица: Революция» (2003 год).

Вот она — вселенская справедливость! На первом месте среди самых-самых расположился всенародно любимый и печальный Киану Ривз. Разумеется, больше двухсот миллионов долларов он получил в качестве Нео в фильмах, которые хорошенько встряхнули жанр фантастики.

Правда, достичь этого удалось за счет того, что продолжение «Матрицы» разделили на две части и выпускали в прокат поочередно как две отдельные ленты. Это позволило Киану Ривзу забрать $50 миллионов в виде гонорара и еще более $150 миллионов в виде процентов (по 15% с каждой серии) от кассовых сборов.

К слову, за съемки в легендарной первой «Матрице» Киану Ривз получил около $74 миллионов с учетом инфляции. Чуть-чуть не хватило, чтобы занять десятое место в этом рейтинге.

Далеко не все труженики кино охотно делятся информацией о своих гонорарах. Поэтому наш рейтинг наверняка неполный, но вряд ли об этом узнает кто-то кроме этих тайных актеров. Также надо подчеркнуть, что все указанные в статье актеры продолжают получать отчисления с фильмов, даже если те вышли четверть века назад. Поэтому указанные в рейтинге доходы не окончательные и по чуть-чуть продолжают расти.