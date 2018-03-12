Стало известно, от чего умер рабочий на «Пинскдреве» 12.03.2018, 13:59

1,611

Обстоятельства гибели по-прежнему остаются неясными.

Причиной гибели 37-летнего термообработчика древесины филиала компании «Пинскдрев» стало утопление. Об этом сообщили tut.by в областном совете ОСВОД.

Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны. Следственный комитет проводит проверку.

Несчастный случай произошел 2 марта на лесобирже. Тело мужчины обнаружили около 7.50 в бассейне на участке термической обработки сырья.

Это уже второй смертельный случай с начала 2018 года в холдинговой компании «Пинскдрев». 19 января в производственном цехе ООО «Шперплат» был смертельно травмирован движущимися частями оборудования 38-летний лущильщик шпона. Как писало «Медиа-Полесье», по неофициальной информации, находясь на смене в фанерном цехе, рабочий заметил, что по конвейеру криво движется бревно. Он решил поправить его, предварительно не выключив оборудование.

Напомним, что «совет рабочих «Пинскдрева» в своем видеообращении назвал предприятие «рабовладельческим» и призвал не покупать его продукцию.