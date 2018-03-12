Светлана Сахоненко: В золотом забеге команда сработала безупречно 12.03.2018, 14:20

Светлана Сахоненко и Роман Ященко

Фото AP - БЕЛТА

Чемпионка Паралимпиады рассказала, как партнер по команде отдал ее свою палку взамен сломанной.

В золотом забеге команда сработала безупречно. Такое мнение высказала белоруска Светлана Сахоненко после победы в лыжной гонке на 15 км свободным стилем на Паралимпийских играх в категории В2 для атлетов с нарушениями зрения, сообщает БелТА.

Для Светланы Сахоненко это уже вторая медаль на текущих Паралимпийских играх в Пхенчхане. Ранее она завоевала бронзу в биатлоне, став третьей в спринте на 6 км.

Спортсменка призналась, что ожидала сложного забега. Во время соревнований белоруска потеряла лыжную палку и сломала ее.

"Мой партнер по забегу отдал мне свою палку, а через несколько метров тренеры подали запасную. В золотом забеге команда сработала безупречно. Вели по дистанции, подгоняли. Ведь украинка Оксана Шишкова прибавляла на дистанции перед финишем. У меня был запас по времени, который удалось сохранить", - рассказала Светлана Сахоненко.

Она также подчеркнула, что подготовка к Паралимпийским играм в Пхенчхане была серьезной. "В текущем сезоне провели сборы в спорткомплексе "Раубичи" и Польше, заложили хорошую функциональную базу перед стартами на зимних Играх", - отметила белоруска.

Для Светланы Сахоненко это уже вторая медаль на текущих Паралимпийских играх в Пхенчхане. Ранее она завоевала бронзу в биатлоне, став третьей в спринте на 6 км. Белорусская паралимпийская команда продолжит выступление на Играх 13 марта.

На старт в гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата выступят Евгений Лукьяненко и серебряный призер Игр в Пхенчхане-2018 капитан команды Дмитрий Лобан.

В состязаниях на аналогичной дистанции слабовидящих атлетов примут участие Василий Шаптебой и обладатель двух серебряных наград Паралимпиады в Пхенчхане Юрий Голуб. В 10-километровой гонке среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата выступит бронзовый призер нынешней Паралимпиады Лидия Графеева.