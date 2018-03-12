Могерини: ЕС выделит Украине миллиард евро 12.03.2018, 14:27

Федерика Могерини

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Евросоюз продолжит оказывать Украине помощь в проведении реформ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает «Радио Свобода».

Она уточнила, что Брюссель намерен выделить Украине 1 миллиард евро макрофинансовой помощи.

Евросоюз оказывает помощь Украине с 2015 года. Тогда было заключено соглашение о поддержке на сумму почти в два миллиарда евро. Киев получил два транша. Третий транш в размере 600 миллионов евро ЕС выделять не стал, так как Украина не выполнила необходимые условия, согласованные с Евросоюзом.

Комментируя ситуацию на востоке Украины, представитель ЕС отметила, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь полный доступ на всей территории Украины, включая вдоль российско-украинской границы.

Ожидается, что сегодня Могерини встретится с президентом Украины Петром Порошенко.