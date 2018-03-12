Гибель горняков в Солигорске: Лукашенко хранит молчание 12.03.2018, 14:32

Официальный сайт диктатора не опубликовал соболезнование.

О гибели солигорских шахтеров стало известно в воскресенье, 11 марта. Официальные соболезнования семьям погибших выразило руководство «Беларуськалия». Тем временем, сайт Солигорского райисполкома пока хранит молчание, сайт Минского облисполкома ограничился публикацией информации, пишет «Салiдарнасць».

Слова соболезнования и поддержки высказал лидер Белорусского Независимого профсоюза Николай Зимин:

— Погибли братья-шахтеры и это невосполнимая утрата для их близких, для коллектива предприятия, для профсоюза. Трудно найти слова, которые бы утешили родных, друзей, знакомых и на сердце такая боль утраты, которую не высказать. Мне как шахтеру, вдвойне тяжко воспринимать гибель двух молодых парней. Примите родные и близкие Максима Иванова и Дмитрия Валькова искренние соболезнования и сопереживания.

По словам Зимина, на предприятии уделяется должное внимание охране труда, «но все предусмотреть просто невозможно, потому что — это шахта, которая во многом непредсказуема и существует большой риск для работающих».

Нет пока соболезнований и со стороны Лукашенко. По состоянию на первую половину дня на его официальном сайте в разделе «Телеграммы» последнее сообщение датировано 12 марта (встреча с госсекретарем «союзного государства» Григорием Рапотой).

Отметим, что год назад Александр Лукашенко направлял официальные соболезнования президенту Украины в связи с гибелью горняков на шахте «Степная» в Львовской области.