Иллюзионист создал винную стойку, в которой исчезают бутылки 2 12.03.2018, 14:52

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Стоимость такого изделия из красного дуба составляет 295 долларов.

Тони Поттер (Tony Potter), иллюзионист и фокусник с 20-летним стажем, в последнее время увлекся деревообработкой, пишет bigpicture.ru.

Одним из первых его произведений является Пинетти, деревянная винная стойка, в которой, похоже, исчезает все, что через нее проходит.

Пока не очень ясно, как работает эта оптическая иллюзия. Ну а впрочем, зачем нам это знать?