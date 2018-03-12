Белорусская певица попала в обзор культурного журнала The Calvert 12.03.2018, 15:10

Наталия Куницкая работает в жанре экспериментальной электронной и поп-музыки.

Белорусская певица Mustelide попала в обзор самых новаторских женщин-музыкантов постсоветского пространства от журнала о современной культуре The Calvert, пишет citydog.by.

«Новое поколение женщин-художников из России, Украины и Беларуси бросает вызов предубеждениям о гендерных ролях в музыкальной индустрии и делает захватывающие треки. Журнал Calvert выбрал 10 самых динамичных», – пишет журнал.

Из белорусских музыкантов The Calvert заметил только Mustelide. Это псевдоним Наталии Куницкой, которая работает в жанре экспериментальной электронной и поп-музыки. Mustelide получила премию «Лучший инди-поп/электронный альбом» музыкального портала Experty.by, а еще ее треки входят в 30 лучших по версии радиостанции SomaFM в Сан-Франциско.