СК опубликовал фото заваленной шахты, в которой погибли двое рабочих 2 12.03.2018, 15:27

3,592

Фото: СК

Продолжается расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности горных работ.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности горных работ, «повлекшем по неосторожности» смерть двух человек в шахте «Беларуськалия» (ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Напомним, в ночь с 10 на 11 марта горноспасателями были извлечены тела погибших рабочих, говорится на сайте ведомства.

9 марта 2018 года на подземном горном участке рудника 3-го рудоуправления произошло обрушение породы. Под завал попали машинист горных выемочных машин и горнорабочий очистного забоя.

— В рамках расследования причин и обстоятельств происшествия следствием изучается изъятая производственная и техническая документация, регламентирующая порядок проведения данных видов горных работ, касающаяся вопросов выполняемого задания, проведения инструктажей по технике безопасности. Продолжаются допросы работников и должностных лиц предприятия. С целью установления точной причины гибели мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы, — сообщают следователи.