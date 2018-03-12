Румыния хочет перейти на евро до 2024 года 1 12.03.2018, 15:39

Румыния является одной из самых быстрорастущих экономик в Евросоюзе.

Правящая румынская Социал-демократическая партия (PSD) провела внеочередной съезд, на котором поддержала цель о переходе Румынии на евро до 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Лидер партии Ливиу Драгня заявил, что присоединение к еврозоне является обязательным и естественным шагом для Румынии.

"Мы должны понимать, что это обязательный шаг и единственный шанс для Румынии сесть за стол богатых в Европе. Это проект национальной солидарности", - сказал Драгня.

Румыния сначала рассчитывала перейти на евро в 2014 году, затем эту задачу сместили на 2019 год. Но эти даты оказались нереалистичными, поскольку прогресс страны не соответствует поставленным ЕС задачам для ее экономики и институтов.

Румыния является одной из самых быстрорастущих экономик в Евросоюзе, но пока остается одной из беднейших и наиболее коррумпированных стран ЕС.

Драгня заявил, что правительство Румынии возьмется за создание "национальной комиссии для обоснования плана перехода на евро позднее в марте", и ожидается, что в следующем месяце начнется общенациональное обсуждение этого вопроса.

"Я хочу предложить всему обществу политический консенсус 1 декабря, чтобы установить график вступления в еврозону", - сказал он.

Как известно, Драгня был лишен возможности стать премьер-министром из-за осуждения по делу о фальсификации на выборах.

Он также находится под следствием по делу о злоупотреблении служебным положением и по еще одному делу о создании преступной группировки, выводившей средства из государственных проектов, в том числе финансируемых ЕС.